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巴西南部洪災增至56死、逾60失蹤 2.5萬人無家可歸

巴西南大河州遭逢暴雨侵襲，首府阿雷格里港被洪水淹沒。（路透）

巴西南大河州遭逢暴雨侵襲，首府阿雷格里港被洪水淹沒。（路透）

2024/05/04 22:50

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）近來遭暴雨侵襲，引發嚴重洪災，當地救災機構表示，目前已知有56人罹難，另外還有逾60人下落不明。

《路透》報導，南大河州當地民防機構指出，在該州497座城市中，有一半以上都受到了風暴影響，目前已知死亡人數上升至56人，67人失蹤，將近2萬5000人無家可歸。

風暴帶來的洪水除了沖垮多處道路與橋梁之外，也引發了土石流以及水壩部分區域坍塌。當局指出，本圖貢薩爾維斯市（Bento Goncalves）的一座水壩也有崩塌的風險。

在南大河州的首府阿雷格里港（Porto Alegre），由於瓜伊巴河（Guaiba river）決堤，街道被洪水淹沒，當地國際機場也無限期暫停所有航班起降。

南大河州州長萊特（Eduardo Leite）週五對媒體表示，死亡人數可能還會增加；巴西國家氣象研究所（National Institute of Meteorology）則指出，週六南大河州北部地區可能會有更多降雨，當局已督促居住在危險地區的民眾，到他處尋找避難所。

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