世界第一高樓點亮「和平」字樣 致敬紐國總理
列印

哈里發塔亮著阿爾登與穆斯林女子相擁照片。（法新社）

哈里發塔亮著阿爾登與穆斯林女子相擁照片。（法新社）

2019-03-23 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨日下午與人民一起為日前清真寺恐攻槍擊案的罹難者默哀2分鐘，當晚杜拜的「世界第一高樓」哈里發塔，也放出阿爾登頭戴黑色頭巾，與穆斯林女子相擁的照片，同時上方有「和平」的阿拉伯文與英文的字樣。

綜合外媒報導，阿爾登在對清真寺恐攻槍擊案的行動廣受國內外讚譽，包括事發後幾個小時對基督城社區中心倖存者擁抱與安撫、立法禁止銷售半自動武器，在昨日出席槍擊案現場努爾清真寺（Al Noor mosque）對面的哈格利公園（Hagley Park），對所有人說：「紐西蘭與你們一起哀悼，我們都是一家人。」接著與現場民眾一起默哀2分鐘。

阿拉伯聯合大公國總理、杜拜酋長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），22日在推特po文表示，「紐西蘭今日為清真寺槍擊案的罹難者默哀，謝謝阿爾登總理與紐西蘭，槍擊案震驚了全球穆斯林社群，你們的真摯的同理心與支持，已經贏得15億穆斯林們的尊重。」

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