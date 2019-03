世界第一高樓點亮「和平」字樣 致敬紐國總理

2019-03-23 19:57

〔即時新聞/綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)昨日下午與人民一起為日前清真寺恐攻槍擊案的罹難者默哀2分鐘,當晚杜拜的「世界第一高樓」哈里發塔,也放出阿爾登頭戴黑色頭巾,與穆斯林女子相擁的照片,同時上方有「和平」的阿拉伯文與英文的字樣。

綜合外媒報導,阿爾登在對清真寺恐攻槍擊案的行動廣受國內外讚譽,包括事發後幾個小時對基督城社區中心倖存者擁抱與安撫、立法禁止銷售半自動武器,在昨日出席槍擊案現場努爾清真寺(Al Noor mosque)對面的哈格利公園(Hagley Park),對所有人說:「紐西蘭與你們一起哀悼,我們都是一家人。」接著與現場民眾一起默哀2分鐘。

阿拉伯聯合大公國總理、杜拜酋長穆罕穆德親王(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum),22日在推特po文表示,「紐西蘭今日為清真寺槍擊案的罹難者默哀,謝謝阿爾登總理與紐西蘭,槍擊案震驚了全球穆斯林社群,你們的真摯的同理心與支持,已經贏得15億穆斯林們的尊重。」

New Zealand today fell silent in honour of the mosque attacks' martyrs. Thank you PM @jacindaardern and New Zealand for your sincere empathy and support that has won the respect of 1.5 billion Muslims after the terrorist attack that shook the Muslim community around the world. pic.twitter.com/9LDvH0ybhD