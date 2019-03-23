紐西蘭清真寺恐攻滿1週 全國默哀2分鐘

2019-03-23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城恐攻案滿一週，總理阿爾登（Jacinda Ardern）帶領5000人為罹難者哀悼，全國450萬人也同步進行2分鐘默哀儀式，紐西蘭一片沉浸在哀傷肅穆氣氛。

綜合外電報導，阿爾登今（23日）在槍擊血案地點努爾清真寺（Al Noor）對面的海格利公園（Hagley Park）舉行哀悼儀式，在2分鐘的默哀後，她再度戴上黑色頭巾，向穆斯林民眾表示「紐西蘭與你們一起哀悼，我們是一個整體。」

就在一週前幾乎同一時間，在穆斯林例行的祈禱過程中，突然遭到槍手血洗清真寺，造成50人罹難。此後，全國陷入恐慌，傳出穆斯林婦女害怕被當成攻擊目標，不敢出門。

今天，警方將努爾清真寺歸還給當地的穆斯林，並開始允許一小群人在中午左右進入清真寺。雖然目前一次僅允許15人進入，不過清真寺志工表示，「正在讓事情逐步恢復正常。」這也是穆斯林首次回到血案主要現場禱告，另有約3000人響應「為愛遊行」，走上街頭悼念死者。

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