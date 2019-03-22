恐攻奪50命 紐西蘭禁售軍事型槍枝

2019-03-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐西蘭基督城十五日發生該國史上最嚴重恐怖攻擊事件，造成五十人喪命，引發對槍枝管制的嚴重關切。為此，紐國女總理阿爾登二十一日宣布，禁止販售「軍事風格」的攻擊步槍與半自動武器，並將購回民眾擁有的違禁槍枝，四月十一日起生效，獲得反對黨、擁槍人士及槍枝零售商等各界廣泛支持。

阿爾登指出，將全面禁止恐攻凶嫌塔倫使用的半自動武器。儘管警方並未公布他使用何種武器，但從塔倫自己在社群媒體上公布的照片看來，其中之一應是M16步槍的民間版AR-15。阿爾登說，塔倫透過網購輕易取得犯案武器，過程完全合法，還購買增大版的三十發子彈彈匣。她強調，所有高容量彈匣及讓半自動武器可連續擊發的「撞火槍托」（bump stocks）等槍枝改造裝置，也將一併禁止。

政府計畫購回槍枝 也鼓勵繳械

另外，紐國政府也正著手進行大規模槍枝購回計畫，鼓勵禁槍所有人繳械；禁令也考慮到農牧民的需求，對狩獵與撲滅牲畜用的槍枝網開一面。她期望所有被禁槍枝能繳回給供應商，永遠不再進入紐國市場，但她並未闡明違犯者的法律處置。外界預估紐國政府將耗費一億三千九百萬美元（逾廿九億台幣）買回槍枝。

紐國人口雖不到五百萬，但全國約有一百五十萬把槍枝，公民擁槍率在全球排名十七，排名第一則是美國。紐國明快禁槍，引起全球槍管倡議人士讚揚。角逐明年美國總統大選的參議員桑德斯推文呼籲，美國必須追隨紐西蘭腳步，對付「全國步槍協會」（ＮＲＡ），禁止攻擊型武器在全美銷售及散布。川普對此尚無回應。

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