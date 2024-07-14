台北幼兒園有狼師！蔣萬安「第一時間」裁處？吳沛憶打臉

民進黨立委吳沛憶批評，台北市幼兒園狼師案於2022年7月首次通報，被調查的狼師仍然在職，蔣萬安直到2023年7月才開罰，「第一時間」足足慢了一年。（資料照）

2024/07/14 06:36

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〔記者陳政宇／台北報導〕台北市某私立幼兒園狼師案延燒，台北市長蔣萬安昨稱，市府去年（2023）接獲通報「第一時間就重點調查、廢止許可並停業」，並做出當下法定上限的最高裁處。對此，民進黨立委吳沛憶翻出調查報告反駁，該案2022年7月首次通報，被調查的狼師仍然在職，蔣萬安直到2023年7月才開罰，「第一時間」足足慢了一年。

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台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵、猥褻園內女童，檢警還在電腦查扣600多部性影像。蔣萬安昨天說明，台北市教育局去年7月中旬一接獲通報，立即組成審查小組展開正式調查，去年9月26日發出公告廢止這間幼兒園的設立許可、停止營業，台北市政府也做出了法定上限的最重裁處。

不過，吳沛憶在臉書撰文直指，「忍無可忍，信義區幼兒園性侵案，北市府重大缺失，請蔣萬安真誠面對孩子遭遇的痛苦，嚴查包庇，蔣萬安又只說一半」。

吳沛憶表示，蔣萬安沒有說的是，本案第一次被通報是「2022年7月」，蔣萬安到2023年才開罰，蔣的「第一時間」足足慢了一年；呼籲蔣萬安不能再迴避，必須說清楚，為何接獲通報一整年沒有把狼師停職。

關於案發時間軸，吳沛憶說明，2022年7月至2023年7月間，北市府已經接獲通報、狼師已經被調查；被調查的狼師仍然在職，市府知道狼師被調查、市府知道狼師是園長兒子、市府知道狼師持續到班任教，這一年的時間，市府知道狼師未停職，卻什麼都沒做，不知道蔣萬安為何說「第一時間就裁處」？2023年7月，檢調找到證據羈押狼師，市府才說「園長沒有依法把狼師兒子停職，我要罰你錢」。

吳沛憶說，她曾在質詢時指出，市府有公權力，卻沒有要狼師依法規停職，形同放任狼師媽媽包庇兒子，市府放任園方的結果就是沒人敢相信的悲劇，就這樣讓狼師又在幼兒園犯行一年；而她手邊的調查報告，蔣萬安也有一份，應當很清楚這一年延宕的過程。盼蔣萬安真誠面對孩子的傷痛，把事實講一半並非檢討的態度。

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