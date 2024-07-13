幼兒園狼師涉偷拍600部女童私密影像 爭議事件表曝光

信義區某私立幼兒園狼師爭議事件簿。（製表：記者楊心慧）

2024/07/13 22:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵、猥褻園內女童，甚至檢警在電腦查扣600多部性影像；立委吳沛憶、台北市議員簡舒培質疑，狼師最早於2022年7月被控告猥褻女童，幼兒園卻隱匿，仍持續招生、讓狼師續聘，導致受害孩童持續增加；議員許淑華也爆料，狼師的幼兒園園長母親，疑似用員工的名字新成立托嬰中心，竟借殼再經營；本報製作「信義區某私立幼兒園狼師爭議事件簿」整理時間序，讓案情一目了然。

台北市社會局回應，若托嬰中心發生相關不當對待問題，將依《兒童及少年權益保障法》，開罰6萬至60萬元，將持續對托嬰中心，採無預警方式加強查察勿枉勿縱。

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吳沛憶說明，家長最早通報在2022年7月，狼師卻未停職持續在幼兒園犯案，直到2023年7月檢調羈押才離職，北市府在第一時間通報時就知情，卻長達一年未阻止幼童受害悲劇。

簡舒培表示，有另名女童2022年12月與父母反映遭狼師猥褻，家長提告後才發現狼師竟因猥褻其他幼兒園兒童被司法調查中，令家長痛心直呼：「為什麼狼師當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓他在園工作？」簡舒培批評，台北市政府完全沒有任何相應作為，讓家長持續把孩童送到該園上課，才讓受害孩童持續受狼師侵害。

簡舒培質疑，台北市教育局稱2022年狼師涉案未被起訴，但司法調查是釐清嫌疑人有無刑事責任，幼兒園發生疑似侵害孩童權益的案件時，身為主管機關的台北市政府教育局，卻無行政調查、警示家長，根本就是該作為而無作為。

許淑華則爆料，狼師的幼兒園園長母親，不但事發後涉嫌包庇兒子，還疑似用疑似用員工的名字，於今年五月新成立托嬰中心，雖然負責人名字不是她，卻疑似仍在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務，她要求台北市社會局、教育局立即啟動調查。

該名托嬰中心負責人發聲明，過去曾於2019年短暫當過該幼兒園負責人，但後續於2020年已作負責人變更（變更為狼師母親），且她與幼兒園的事並關聯，如今於今年5月23日成立的托嬰機構，與該幼兒園也無任何關聯，包含任何合作或法律關係。

許淑華看完聲明進一步表示，要求刑事局與婦幼隊立即進行調查，釐清究竟有無借殼營業的狀況，畢竟這是全天下家長都關心的事情，必須堅持查到底，令人髮指的性侵事件，不容有任何縱容，必須防堵到滴水不漏，別讓無辜的學童受害。

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