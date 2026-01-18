為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    不是AI！日本25歲女團偶像「絕美演出瞬間」電暈百萬網友

    2026/01/18 21:24 即時新聞／綜合報導
    隸屬日本女子偶像團體WHITE SCORPION的「ALLY」，日前在社群分享自己的演出照片，意外吸引超過百萬友關注與瘋傳。（圖擷取自@ALLY_whsp_ 社群平台「X」）

    隸屬日本女子偶像團體WHITE SCORPION的「ALLY」，日前在社群分享自己的演出照片，意外吸引超過百萬友關注與瘋傳。（圖擷取自@ALLY_whsp_ 社群平台「X」）

    社群網路受到人工智慧（AI）科技進步影響，近年充斥許多透過AI生成的虛假圖片，令人越來越難相信「眼見為實」這句話。日本社群近期瘋傳一張照片，為一名外型俏麗的女偶像，被捕捉到站在舞台上賣力演出時，帶著甜美燦爛的笑容轉身的瞬間，絕美畫面驚豔百萬網友，眾人紛紛讚嘆她「美得不似真人」！

    綜合日媒報導，現年25歲、來自京都的偶像「ALLY」，隸屬由日本著名製作人秋元康主導、在2023年出道的全新女子偶像團體WHITE SCORPION（白蠍），她是團中最年長的成員，以舞台穩健、反差萌低音炮等特色聞名。本月14日，ALLY在IG、X（原推特）分享一張自己的演出照片，意外吸引大批網友瘋傳爆紅，成為超人氣熱門話題。

    從畫面顯示，ALLY穿著一身黑藍相間的哥德式舞台服，拿著麥克風在舞台上唱跳演出，並在這段期間被台下攝影師捕捉到，她帶著自信又不失典雅的燦爛微笑，隨著音樂節奏轉動身體，棕色長髮也隨之在空中優美舞動飄逸，整幅畫面宛如電影海報般。ALLY在演出結束後，拿這張照片發文表示「您願意支持我們嗎？」，迅速引發各界關注。

    因ALLY神級美顏爆擊，被瞬間圈粉暈爛的網友紛紛表示，「沉船了」、「仙氣滿滿」、「五官好精緻」、「我懷疑她是不是真人」、「她太美了，我還以為是AI」、「美到完全無法不注意到她」、「我找到自己最新想推的偶像」「不知道這位是幾年一遇的美少女」、「發現寶藏女孩！我強烈推她！」、「同為女人的我，看了都覺得戀愛了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播