不是AI！日本25歲女團偶像「絕美演出瞬間」電暈百萬網友

隸屬日本女子偶像團體WHITE SCORPION的「ALLY」，日前在社群分享自己的演出照片，意外吸引超過百萬友關注與瘋傳。（圖擷取自@ALLY_whsp_ 社群平台「X」）

社群網路受到人工智慧（AI）科技進步影響，近年充斥許多透過AI生成的虛假圖片，令人越來越難相信「眼見為實」這句話。日本社群近期瘋傳一張照片，為一名外型俏麗的女偶像，被捕捉到站在舞台上賣力演出時，帶著甜美燦爛的笑容轉身的瞬間，絕美畫面驚豔百萬網友，眾人紛紛讚嘆她「美得不似真人」！

綜合日媒報導，現年25歲、來自京都的偶像「ALLY」，隸屬由日本著名製作人秋元康主導、在2023年出道的全新女子偶像團體WHITE SCORPION（白蠍），她是團中最年長的成員，以舞台穩健、反差萌低音炮等特色聞名。本月14日，ALLY在IG、X（原推特）分享一張自己的演出照片，意外吸引大批網友瘋傳爆紅，成為超人氣熱門話題。

請繼續往下閱讀...

從畫面顯示，ALLY穿著一身黑藍相間的哥德式舞台服，拿著麥克風在舞台上唱跳演出，並在這段期間被台下攝影師捕捉到，她帶著自信又不失典雅的燦爛微笑，隨著音樂節奏轉動身體，棕色長髮也隨之在空中優美舞動飄逸，整幅畫面宛如電影海報般。ALLY在演出結束後，拿這張照片發文表示「您願意支持我們嗎？」，迅速引發各界關注。

因ALLY神級美顏爆擊，被瞬間圈粉暈爛的網友紛紛表示，「沉船了」、「仙氣滿滿」、「五官好精緻」、「我懷疑她是不是真人」、「她太美了，我還以為是AI」、「美到完全無法不注意到她」、「我找到自己最新想推的偶像」「不知道這位是幾年一遇的美少女」、「發現寶藏女孩！我強烈推她！」、「同為女人的我，看了都覺得戀愛了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法