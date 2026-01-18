為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    夜訪沙蟹「裝水桶」帶走 墾丁小灣五星飯店道歉

    2026/01/18 21:14 記者陳彥廷／屏東報導
    擁有小灣沙灘獨家經營權的的五星級飯店員工，帶旅客進行沙蟹夜間生態導覽行動，住客不但手持手電筒、還人手提水桶，並將數隻螃蟹放入桶內。（取自該飯店官網）

    屏東縣墾丁國家公園旅遊人次前2年都下滑至200萬出頭，屋漏偏逢連夜雨，近期傳出重創觀光形象事件。某知名五星飯店被民眾直擊，在導覽時疑似將活的寄居蟹及螃蟹以水桶裝回飯店，引發質疑「假生態之名行破壞之實」；對此該飯店致歉，墾丁國家公園管理處則回應，已要求該飯店停止活動，若有違法將進行罰款。

    有網友1月16日至墾丁旅遊，夜間到小灣沙灘，發現擁有小灣沙灘獨家經營權的的五星級飯店員工，帶旅客進行沙蟹夜間生態導覽行動，住客不但手持手電筒、還人手提水桶，並將數隻螃蟹放入桶內，疑似有寄居蟹與沙蟹、螃蟹，還說後續「會放回來」。網友po出影片批評該飯店根本無視國家公園規定，在網上引發軒然大波，挨批是「不顧生態的生態導覽」，該飯店雖立刻留言致歉，仍引來網友撻伐。

    該飯店今天再度發出聲明、致歉，強調所規劃的夜訪沙蟹生態已舉辦約3年，但因為相關畫面在社群平台引發討論與關注，願意承擔責任，並向社會大眾致歉。該導覽本意為引導旅客認識墾丁的自然風貌及夜間生態的多樣性，在旅程中更能理解與尊重自然的體驗，過往獲得不少親子與旅客回饋肯定，但活動與實際視覺可能和原本的初衷產生落差，將即刻著手檢討並優化活動內容，盼未來以更清楚被理解、也更符合大眾期待的方式進行。

    「最佳保育行為就是拍照！」墾管處回應，獲報後已即時通知該飯店業者停止這類的行為，並要求改善導覽流程與方法，將檢視活動內容，若有違法將依國家公園法處以3000元罰鍰。

    墾管處也呼籲，國家公園內從事遊憩活動的最佳保育行為就是拍照記錄，夜觀與導覽並以不捕捉、不干擾、不破壞生態為最大原則，保護珍貴生態資源。

