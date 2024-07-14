川普疑遭槍擊 拜登說重話：絕不容許暴力！

在川普疑遭槍擊事件發生後，拜登發聲：「美國不允許發生這種暴力行為。」（美聯社）

2024/07/14 08:12

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黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日出席賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）一場造勢活動中，不過現場突然傳出槍響，川普臉部與耳朵出現血跡，疑似遭到槍擊，此事件引起美國政界譁然。針對川普競選活動傳槍響，總統拜登已聽取關於該事件的簡報，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在從費城返回華府期間也已知悉該事件，政界則是湧入對川普的慰問。

綜合外媒報導，美國白宮表示，拜登在事發後已聽取初步簡報，由特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）、國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）等人向拜登報告，白宮幕僚長齊恩茨（Jeff Zientz）與總統顧問芮契提（Steve Ricchetti）也參加了會議。

事後拜登也為此發聲，表示他已知悉川普在賓州集會上發生的槍擊事件，「我很高興聽到他安全且狀況良好。在我們等待進一步資訊的同時，我為他和他的家人以及所有參加集會的人祈禱」。拜登強調，美國民眾必須團結起來譴責此行為，「美國不允許發生這種暴力行為」。

在川普受傷消息傳出後，川普的多名盟友及潛在副總統人選等共和黨人士都在社群媒體上表達慰問與支持，包括北達科他州長柏根（Doug Burgum）、南達科他州長諾姆（Kristi Noem）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），以及聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、史考特（Tim Scott）、范斯（J.D. Vance）等人。民主黨籍前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、賓州參議員凱西（Bob Casey）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也發聲慰問、譴責暴力行為。

川普的兒子小川普（Donald Trump Jr.）發文表示，「父親永遠不會停止為拯救美國而奮鬥」。美國總統獨立候選人小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示：「每個熱愛我們國家的美國人必須擺脫分裂、放棄一切暴力、團結起來為川普及其家人祈禱，現在是時候了。」

川普疑遭槍擊，政界湧入慰問。（路透）

拜登在事發後已聽取初步簡報。（路透）

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