金融時報：普廷下令海軍 以核武瞄準歐洲

英媒披露，俄國總統普廷已下令海軍，訓練以核武瞄準歐洲國家。（美聯社）

2024/08/13 19:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭首度攻入俄羅斯領土，烏俄緊張局勢加劇之際，英國《金融時報》（FT）13日根據所看到的秘密文件指出，俄羅斯已訓練其海軍使用可攜帶核彈頭的飛彈，瞄準歐洲各國目標，俾便在與北大西洋公約（NATO）發生衝突時，能夠採取壓倒性打擊。

FT指出，俄國在全面入侵烏克蘭之前，就在為俄國軍官提供的簡報中，附上遠至法國西海岸和英國英格蘭北部巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）等遙遠目標的地圖。在西方消息人士最新向FT展示、俄國在2008至2014年之間制定的文件中，俄國更預想與西方的衝突遠遠超出其與北約的邊界，並計畫對西歐進行一系列壓倒性打擊，包括使用可攜帶傳統彈頭或戰術核彈頭的飛彈。俄國官員一直以來不斷強調，在衝突早期階段使用核打擊的優勢。

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文件還指出，俄國也保留水面艦艇攜帶核武的能力，因為海軍的高機動性，將使俄軍有能力進行「突發和先發制人的打擊」，並可「從各方面進行大規模飛彈襲擊」。分析人士指出，這些文件與北約對俄國海軍長程飛彈襲擊威脅，以及俄軍可能多快訴諸核武的評估是一致的。據了解，在俄國出於展示目的、而非實際用途而製作的地圖中，俄國海軍艦隊對北約成員國共設定32個目標。華府智庫「史汀生中心」核政策分析師阿爾伯克（William Alberque）更表示，實際上可能有成千上百個目標。

前官員和分析師警告，一旦俄軍與波羅的海國家和波蘭等前線國家的北約部隊交戰，整個歐洲大陸都將面臨風險。美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院教授路易斯（Jeffrey Lewis）指出，俄國的戰爭概念是「全面開戰」，且將戰術核彈視為潛在的獲勝武器，會想儘快使用。據報導，戰術核武可透過陸基、海基飛彈或軍機發射，與瞄準美國的大型戰略武器相比，射程較短且破壞力較小，但仍可釋放比1945年美軍在日本投放原子彈更大的能量。

此外，文件中也提到「示範性打擊」，亦即在實際衝突發生前，在偏遠地區引爆核武，以嚇唬西方國家，稱這類打擊將凸顯俄軍「非戰略精準核武的可用性和就緒程度」，以及俄軍「使用核武的意圖」。不過，俄國從未承認這種打擊方式符合其軍事理論。阿爾伯克表示，俄方的想法是，西方對於俄國動用核武的恐懼，能夠讓他們保持沉默。不過，也有專家認為，俄國將核武視為與北約衝突早期階段的利器，也可能是因為俄國沒有足夠的傳統飛彈。

挪威奧斯陸大學核政策博士研究員霍夫曼（Fabian Hoffman）表示，文件中提到核武和傳統武器打擊合併，是在向對手傳遞訊號，表明當前情況正在升溫，敦促西方最好開始與俄方討論如何解決這個問題。根據北約計算，北約成員國的防空能力，還不到保護北約東翼國家免受俄國全面攻擊所需的5%。

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