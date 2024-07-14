共和黨15日全代會 正式提名川普參選

美國前總統川普將於十五日至十八日在密州密爾瓦基貝爾德中心舉行的共和黨全代會中正式獲得總統候選人提名。圖為貝爾德中心商店販售的支持川普商品。（法新社）

2024/07/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登連任之路前景未明之際，十五日於威斯康辛州密爾瓦基登場的共和黨全國代表大會（RNC），將毫無疑義提名七十八歲的前總統川普角逐白宮大位。這也會是民主、共和兩大美國政黨中，首度有遭到定罪的重罪犯獲總統提名。

川普自二○二○年敗選後爭議始終不斷。尤其是二○一六年總統大選期間，向前成人片女星支付封口費，被控卅四項偽造商業紀錄重罪一案，於五月卅一日遭紐約曼哈頓法院陪審團裁定全部罪名成立。

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民調領先 臉書解除帳戶限制

然而，近期局勢朝著對川普有利的方向發展，包括聯邦最高法院一日做出歷史性裁決，判定川普對於其任內的所有公務行為享有豁免權；上月底舉行的二○二四首場總統辯論，拜登的糟糕表現，使得川普擴大民調領先；Meta宣布移除對川普臉書、Instagram帳戶使用限制，理由為「美國人民應能在相同的基礎上聽取總統候選人的聲音」。

法新社指出，當前情勢甚至讓川普陣營談論攻下明尼蘇達、維吉尼亞等民主黨鐵票區的可能性，迫使拜登陣營撤離鞏固密州、賓州和威州三「藍牆州」的人力和資金。

競選策略上，川普近來有意淡化極端立場、言論拉攏中間、溫和派選民。例如獲川普背書的共和黨黨綱草案中，主張社會意見兩極的墮胎問題留給各州處理，不再高呼全國性的墮胎禁令。

另外，成員涵蓋川普緊密盟友的保守派智庫「美國傳統基金會」，近期發布「二○二五計畫」文件，內容主張大規模驅逐移民和削弱聯邦機構等政策，遭外界嚴厲批評。過去宣揚這類構想的川普也斥責「荒唐且糟糕透頂」。分析家認為，對核心支持者的信心，讓川普得以調整策略和人格特質，試圖拉攏傾向民主黨選民。

全代會為期四天，預估有五萬人參與，每日主題皆以川普招牌口號「讓美國再次偉大」為核心。首日為聚焦經濟的「讓美國再次富裕」；次日為聚焦治安的「讓美國再次安全」；第三日為探討外交政策的「讓美國再次強大」。最後一日為全代會高潮，川普正式接受提名並發表演說，以開創「美國嶄新的黃金時代」為大會作結。

川普可能戲劇性地揭曉副手

共和黨所公布的行程表中，沒有排入宣布副總統人選環節。川普近日受訪時透露，他傾向在全代會中「戲劇性地揭曉」副手。目前被視為主要人選的有俄亥俄州參議員范斯、佛州參議員魯比歐和北達科他州長柏根。

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