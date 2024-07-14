共和黨15日全代會 正式提名川普參選
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登連任之路前景未明之際，十五日於威斯康辛州密爾瓦基登場的共和黨全國代表大會（RNC），將毫無疑義提名七十八歲的前總統川普角逐白宮大位。這也會是民主、共和兩大美國政黨中，首度有遭到定罪的重罪犯獲總統提名。
川普自二○二○年敗選後爭議始終不斷。尤其是二○一六年總統大選期間，向前成人片女星支付封口費，被控卅四項偽造商業紀錄重罪一案，於五月卅一日遭紐約曼哈頓法院陪審團裁定全部罪名成立。
請繼續往下閱讀...
民調領先 臉書解除帳戶限制
然而，近期局勢朝著對川普有利的方向發展，包括聯邦最高法院一日做出歷史性裁決，判定川普對於其任內的所有公務行為享有豁免權；上月底舉行的二○二四首場總統辯論，拜登的糟糕表現，使得川普擴大民調領先；Meta宣布移除對川普臉書、Instagram帳戶使用限制，理由為「美國人民應能在相同的基礎上聽取總統候選人的聲音」。
法新社指出，當前情勢甚至讓川普陣營談論攻下明尼蘇達、維吉尼亞等民主黨鐵票區的可能性，迫使拜登陣營撤離鞏固密州、賓州和威州三「藍牆州」的人力和資金。
競選策略上，川普近來有意淡化極端立場、言論拉攏中間、溫和派選民。例如獲川普背書的共和黨黨綱草案中，主張社會意見兩極的墮胎問題留給各州處理，不再高呼全國性的墮胎禁令。
另外，成員涵蓋川普緊密盟友的保守派智庫「美國傳統基金會」，近期發布「二○二五計畫」文件，內容主張大規模驅逐移民和削弱聯邦機構等政策，遭外界嚴厲批評。過去宣揚這類構想的川普也斥責「荒唐且糟糕透頂」。分析家認為，對核心支持者的信心，讓川普得以調整策略和人格特質，試圖拉攏傾向民主黨選民。
全代會為期四天，預估有五萬人參與，每日主題皆以川普招牌口號「讓美國再次偉大」為核心。首日為聚焦經濟的「讓美國再次富裕」；次日為聚焦治安的「讓美國再次安全」；第三日為探討外交政策的「讓美國再次強大」。最後一日為全代會高潮，川普正式接受提名並發表演說，以開創「美國嶄新的黃金時代」為大會作結。
川普可能戲劇性地揭曉副手
共和黨所公布的行程表中，沒有排入宣布副總統人選環節。川普近日受訪時透露，他傾向在全代會中「戲劇性地揭曉」副手。目前被視為主要人選的有俄亥俄州參議員范斯、佛州參議員魯比歐和北達科他州長柏根。