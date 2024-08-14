國民黨前澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪 一審判10年2個月

澎湖縣前議長劉陳昭玲涉及貪瀆案件，一審判10年2個月。（記者劉禹慶攝）

2024/08/14 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創下台灣地方自治史議長6連霸紀錄的國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲、秘書陳淑美涉貪案，澎湖地方法院今（14）日做出判決，劉陳昭玲和陳淑美涉及5案6事實，劉判刑10年2個月、褫奪公權6年；陳判刑3年10個月、褫奪公權3年，2人都不能緩刑，但仍可上訴。

劉陳昭玲因涉向澎湖縣政府車船處施壓預算、並介入國小校護徐慧真、消防局小隊長許芳雄、唐偉嘉、衛生局曾筱芸和車船處高富珊等關說人事等5案6罪，收受「回饋金」176萬元，去年3月起遭羈押禁見至7月初，經檢方偵查終結提起公訴，後移交澎湖地方法院合議庭審理，最後裁定劉陳昭玲1000萬交保，劉也辭去議長一職。

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澎湖地方法院庭長黃鳳岐表示，2名被告劉陳昭玲、陳淑美遭檢調機關搜索偵訊前事先獲悉消息，竟聯繫行賄者勾串退還賄款，更刪除議會監視器畫面，偵查一開始否認犯行，最後坦承犯行並繳回全部犯罪所得。

雖然劉陳昭玲與陳淑美都是犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，但陳淑美不具公務員身分、自白並繳回犯罪所得，並適用證人保護法減刑，因此量刑相對較輕，而劉陳昭玲僅符合自白並繳回犯罪所得減刑要件，所以判刑長達10年2個月。

澎湖地方法院庭長黃鳳岐宣布前議長劉陳昭玲一審判決刑期。（記者劉禹慶攝）

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