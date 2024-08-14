為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨前澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪 一審判10年2個月

    澎湖縣前議長劉陳昭玲涉及貪瀆案件，一審判10年2個月。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣前議長劉陳昭玲涉及貪瀆案件，一審判10年2個月。（記者劉禹慶攝）

    2024/08/14 17:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕創下台灣地方自治史議長6連霸紀錄的國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲、秘書陳淑美涉貪案，澎湖地方法院今（14）日做出判決，劉陳昭玲和陳淑美涉及5案6事實，劉判刑10年2個月、褫奪公權6年；陳判刑3年10個月、褫奪公權3年，2人都不能緩刑，但仍可上訴。

    劉陳昭玲因涉向澎湖縣政府車船處施壓預算、並介入國小校護徐慧真、消防局小隊長許芳雄、唐偉嘉、衛生局曾筱芸和車船處高富珊等關說人事等5案6罪，收受「回饋金」176萬元，去年3月起遭羈押禁見至7月初，經檢方偵查終結提起公訴，後移交澎湖地方法院合議庭審理，最後裁定劉陳昭玲1000萬交保，劉也辭去議長一職。

    澎湖地方法院庭長黃鳳岐表示，2名被告劉陳昭玲、陳淑美遭檢調機關搜索偵訊前事先獲悉消息，竟聯繫行賄者勾串退還賄款，更刪除議會監視器畫面，偵查一開始否認犯行，最後坦承犯行並繳回全部犯罪所得。

    雖然劉陳昭玲與陳淑美都是犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂罪，但陳淑美不具公務員身分、自白並繳回犯罪所得，並適用證人保護法減刑，因此量刑相對較輕，而劉陳昭玲僅符合自白並繳回犯罪所得減刑要件，所以判刑長達10年2個月。

    澎湖地方法院庭長黃鳳岐宣布前議長劉陳昭玲一審判決刑期。（記者劉禹慶攝）

    澎湖地方法院庭長黃鳳岐宣布前議長劉陳昭玲一審判決刑期。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國民黨籍澎湖議長劉陳昭玲涉貪千萬交保 突宣布請辭議長
    2023/08/07 16:43

    國民黨籍澎湖議長劉陳昭玲涉貪千萬交保 突宣布請辭議長
    澎湖前議長劉陳昭玲涉貪下台 夫家關係企業加油站將熄燈引聯想
    2023/12/06 11:07

    澎湖前議長劉陳昭玲涉貪下台 夫家關係企業加油站將熄燈引聯想
    impression

    「2024雲林滷肉飯節」香味四溢 正式開吃啦！
    自由爆新聞》不只MIT「彈簧刀」台防衛升級戰力曝光！聖騎士怒了悍駁立委「疑美論」
    2023/03/14 20:33

    自由爆新聞》不只MIT「彈簧刀」台防衛升級戰力曝光！聖騎士怒了悍駁立委「疑美論」
    臨時人員僱用、違建案涉貪 國民黨籍澎湖議長 劉陳昭玲收押
    2023/03/15 05:30

    臨時人員僱用、違建案涉貪 國民黨籍澎湖議長 劉陳昭玲收押
    impression

    嘉義市店家改造三年成果 推出二通圈散策地圖
    涉貪延押2月 劉陳昭玲辭澎縣議長
    2023/05/17 05:30

    涉貪延押2月 劉陳昭玲辭澎縣議長
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播