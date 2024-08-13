賀錦麗能跟習近平談判嗎？ 川普示警：中國核武將超越美國

共和黨總統候選人川普（右）12日晚間，接受特斯拉執行長馬斯克（左）2小時的訪問。（美聯社）

2024/08/13 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普（Donald Trump）12日在X平台上與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的直播對話中，表達希望與中、俄領袖維持良好關係，但也憂心中國核武實力將超越美國，並批評對手賀錦麗（Kamala Harris）缺乏對付中國的能力，也質疑賀錦麗「能跟習近平談判嗎？」

川普表示，中國目前的核武數量雖然少於美國，但「比人們想像的更快」就會追上，甚至超越美國，對全球權力平衡造成重大改變。他強調「核武擴散」是他最擔憂的問題之一，並認為美國需要一位強而有力的總統來應對這個挑戰。

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川普表示，他希望與中國的習近平、俄羅斯的普廷（Vladimir Putin）以及北韓的金正恩「相處融洽」。他將中國、俄羅斯、伊朗和北韓等擁核國家形容為現代的「邪惡軸心」，但他表示，與這些國家領導人建立良好的關係是可取的，因為對世界最大的威脅不是全球暖化，而是核戰爭。

川普聲稱，美國總統拜登向普廷發出了錯誤的訊號，使世界更接近第三次世界大戰，並再次指責現任政府在移民、烏克蘭戰爭爆發和以色列-巴勒斯坦局勢等問題上的失誤。

川普也批評賀錦麗缺乏領導能力，認為她若當選，將無法對付中國國家主席習近平。他嘲諷地說：「你能想像她和他在談判或甚至站在一起嗎？她很糟糕。」

川普批評賀錦麗立場反覆，一下子開放邊境，一下子卻說自己在邊境議題上相當強硬，根本是在說謊，川普嘲諷賀錦麗「想要比川普更川普」；他承諾當選後，會有美國史上最大規模的驅逐出境潮。

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