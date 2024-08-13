為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

賀錦麗能跟習近平談判嗎？ 川普示警：中國核武將超越美國

共和黨總統候選人川普（右）12日晚間，接受特斯拉執行長馬斯克（左）2小時的訪問。（美聯社）

共和黨總統候選人川普（右）12日晚間，接受特斯拉執行長馬斯克（左）2小時的訪問。（美聯社）

2024/08/13 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普（Donald Trump）12日在X平台上與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的直播對話中，表達希望與中、俄領袖維持良好關係，但也憂心中國核武實力將超越美國，並批評對手賀錦麗（Kamala Harris）缺乏對付中國的能力，也質疑賀錦麗「能跟習近平談判嗎？」

川普表示，中國目前的核武數量雖然少於美國，但「比人們想像的更快」就會追上，甚至超越美國，對全球權力平衡造成重大改變。他強調「核武擴散」是他最擔憂的問題之一，並認為美國需要一位強而有力的總統來應對這個挑戰。

川普表示，他希望與中國的習近平、俄羅斯的普廷（Vladimir Putin）以及北韓的金正恩「相處融洽」。他將中國、俄羅斯、伊朗和北韓等擁核國家形容為現代的「邪惡軸心」，但他表示，與這些國家領導人建立良好的關係是可取的，因為對世界最大的威脅不是全球暖化，而是核戰爭。

川普聲稱，美國總統拜登向普廷發出了錯誤的訊號，使世界更接近第三次世界大戰，並再次指責現任政府在移民、烏克蘭戰爭爆發和以色列-巴勒斯坦局勢等問題上的失誤。

川普也批評賀錦麗缺乏領導能力，認為她若當選，將無法對付中國國家主席習近平。他嘲諷地說：「你能想像她和他在談判或甚至站在一起嗎？她很糟糕。」

川普批評賀錦麗立場反覆，一下子開放邊境，一下子卻說自己在邊境議題上相當強硬，根本是在說謊，川普嘲諷賀錦麗「想要比川普更川普」；他承諾當選後，會有美國史上最大規模的驅逐出境潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普：中俄本是天敵 歐巴馬 、拜登將他們「送作堆」
2024/08/09 20:39

川普：中俄本是天敵 歐巴馬 、拜登將他們「送作堆」
華茲與中有淵源 成對手攻擊箭靶
2024/08/08 05:30

華茲與中有淵源 成對手攻擊箭靶
川普撂狠話：若回鍋白宮 就取消中國最惠國待遇
2024/07/29 17:29

川普撂狠話：若回鍋白宮 就取消中國最惠國待遇
川普若回鍋白宮 WSJ：中國經濟成長將猛降1.4個百分點
2024/08/12 07:29

川普若回鍋白宮 WSJ：中國經濟成長將猛降1.4個百分點
川普會協防台灣嗎？日經解析三種可能性
2024/07/28 11:45

川普會協防台灣嗎？日經解析三種可能性

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
川普：若勝選將解雇SEC主席 並將比特幣列為戰略儲備資產
2024/07/28 15:00

川普：若勝選將解雇SEC主席 並將比特幣列為戰略儲備資產
憂川普關邊境 中國非法移民急「潤」美
2024/08/05 05:30

憂川普關邊境 中國非法移民急「潤」美
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播