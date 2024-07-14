川普賓州造勢驚傳槍擊！CNN：槍手已被「制伏」

特勤人員緊急護送川普離開演講台。（路透）

2024/07/14 07:52

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暗殺？川普賓州造勢遭槍擊 槍手身亡 聽眾1死1傷

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上驚傳槍擊事件，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，多名執法部門消息人士指出，槍手已被「制伏」（neutralized），可能遭擊斃。

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事件發生時，可以聽到現場傳來巨大的爆炸聲響，川普隨即被特勤人員護送下台，他的耳朵和臉上可見血跡。目前尚不清楚傷勢來源，也不確定爆炸聲響是否與槍擊事件有關。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）已聽取了關於此事件的簡報，前總統小布希（George W. Bush）也發表聲明，對川普平安無事表示感謝，並讚揚特勤人員的迅速反應。賓州民主黨籍聯邦參議員·凱西（Bob Casey）則表示，他已向州警提供協助，並強調政治暴力永遠不可接受。

川普（Donald Trump）於賓州造勢活動上遇襲受傷後，多國領袖紛紛透過社群媒體表達慰問與支持。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「薩拉（Sara，納坦雅胡妻子）和我對川普總統遭受的襲擊事件感到震驚，我們為他的安全和早日康復祈禱。」

宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）則說：「暴力只會滋生更多暴力，我對美國選舉過程中發生的事件感到遺憾，我和川普總統站在一起。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）也發文表示：「在這個黑暗的時刻，我與川普總統同在，為他祈禱。」

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