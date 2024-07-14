星期專論》喧囂選舉季的夏日冥思

2024/07/14 05:30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

美國總統拜登六月廿七日在與主要挑戰者川普的辯論中， 表現令人詫異。今年的美國總統大選因此產生新的變數，讓許多已經基本認定誰能在未來四年最好地領導他們國家的選民，感到惶恐不安。

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對於關注這場選戰的人來說，這兩位候選人都是非常熟悉的臉孔。然而，距離投票結束已經不到四個月的此刻，一切卻似乎依然懸而未決。許多人擔心，川普先生會把我們的國家，帶入一個脆弱且專制的黑暗時期。不過，無法勝任總統職務的拜登，也會帶來相應的挑戰。遺憾的是，我們的政治體系沒有完備的機制，可以針對這種變局做出迅速的回應。

很多事情都還有變數。在我撰寫這篇文章的時候，東亞地區在二○二四年的夏天出現新的發展，有些是正面的，有些則非如此。令人鼓舞的關鍵趨勢，是拜登總統堅定支持我們在該地區的朋友和鄰邦。不利的一面，則是川普明年一月有可能再次入主白宮。川普先生是一個粗魯的交易型人物，他已經發出令人不安的訊號，暗示他準備顛覆美國多年來在東亞和世界各地的外交佈局。

川普陷司法泥淖 拜登身心受質疑

川普先生仍然深陷法律和政治問題的泥沼，這些問題可能會對他的政治野心構成重大障礙，甚至可能把他送進監獄。他的主要策略是企圖將政策與自己的商業利益密切聯繫起來，按照有利於他的交易模式，大幅改變美國的外交政策。他似乎忽略了一個事實，即這些手段被廣泛視為與二次世界大戰以來美國的傳統外交政策背道而馳。美國政壇的「建制派」似乎對這種可能性極為不安。不過，還是有相當一部分的美國選民認為，川普先生打破傳統的非典型作法頗有吸引力。

兩黨人士 沒完全支持自家候選人

民主黨人和共和黨人似乎都沒有完全支持各自推舉的總統候選人。拜登面對身體開始出現問題的質疑，他最近與川普先生辯論的表現便凸顯了這種趨向，當時他似乎偶爾會對問題反應不過來，回答時也語無倫次。這兩位候選人都已步入老年，而美國的外交政策此刻的確需要敏銳的頭腦和新的思維。美國經濟似乎穩步前進，但許多選民對這兩位候選人提出的政見缺乏共鳴。儘管如此，新面孔此刻加入選戰也為時已晚，這或許就是政治光譜兩端的權威人士，普遍為之扼腕嘆息的原因之一。

在亞洲，近來人們的注意力都集中在政治領域。獨裁的習近平已經取消任期限制，壓制國內政治派系的所有異議，牢牢掌握中國的最高權力。就像他的密友俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）一樣，習近平先生似乎無需擔心，有任何反對勢力足以威脅他的統治。可悲的是，無論是俄羅斯還是中國，都缺乏開放和充滿活力的新聞自由，使得外部觀察家難以判斷這兩國內政或外交政策可能的走向。

與此同時，普廷依然深陷與烏克蘭的醜陋戰爭之中，而在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導下，基輔堅定抗俄獲得國際社會的大力支援。北京雖然給予普廷先生道義上的支持，但迄今並未向莫斯科提供大筆物資援助。有些人擔心，若中國在普廷的這場戰爭中扮演更積極的角色，可能會招致西方的政治和經濟制裁，危及已經疲軟不堪的經濟。到目前為止，習近平還不敢採取行動，以免淪為美國及其友邦和盟國的口實，對中國已經明顯走緩的經濟施加制裁。不過，這位中國獨裁者仍然構成嚴重威脅，可能會將華盛頓捲入一場新的冷戰。

面對美大選 台灣絕非局外人

對於這一切，台灣絕對不是一個毫不相干的局外人。 習近平先生繼續威脅要採取更嚴厲的措施，破壞台灣這個島國脆弱的政治地位。而在拜登總統領導下，台灣應該可以高枕無憂。可是，如果川普在今年十一月的大選中重返白宮，這種情況可能會發生劇烈變化。川普的習性難以捉摸，因為他似乎經常心血來潮地改變外交政策聲明。

這場選舉的結果，將對美國的內政和國際關係產生重大影響。如果川普先生再次入主白宮，西方未來對烏克蘭的支持將會嚴重動搖。對台灣也是如此，這個民主社會高度仰賴華盛頓的道義和物質支持。今年年初，台灣選出與蔡英文志同道合的賴清德擔任總統。然而，賴清德在立法院面臨國民黨掣肘，這可能會使台灣充實國防建設變得更為困難。

在某種程度上，這只是台灣複雜且混亂的政治體制的延續。正如人們常說的，民主是世界上最糟糕的制度—但它仍然是最好的選擇。習近平和普廷都不會面對這種問題。中國和俄羅斯這種專制政權表面上似乎很穩定，但也可能瞬間崩潰。經濟或政治風向的意外變化，都可能會在短時間內引發劇烈動盪。

做為一個將四十年的職業生涯奉獻給中國和俄羅斯研究的人，我仍然相信，我們可能迎向一個更好的時代—雖然不會像我們希望的那麼快到來。當一個人壟斷幾乎所有的權力，就像普廷和習近平一樣，健康或政治因素可能會在轉眼之間改變情勢的發展。

最後，讓我以一些對於台灣的感想做為結語。雖然北京不斷施加龐大的政治和經濟壓力，台灣日漸成熟的民主制度依然蓬勃發展，並且延續至今。這在很大程度上是因為它獲得華盛頓的支持，以及日本、菲律賓和其他東南亞鄰國等友邦和盟國的力挺，這些國家都擔心自己遭到中國霸凌。台灣經濟是東亞地區的一盞明燈，但這並不總是被視為理所當然的。華盛頓一直是這個島國的忠實友人和支持者。拜登最近決定向台積電提供六十六億美元補助，在亞利桑那州建立三座先進晶圓廠，表明美國對台灣的承諾，以及美台深化合作所產生的互利效果。

川普若當選 恐衝擊台美關係

如果川普先生在今年秋天的總統大選中獲勝，美台關係可能會發生變化。不過，如果川普試圖削弱美國國會，以及廣大美國人民對台北的支持，他還是會面臨強烈的反彈。所有的目光，都將聚焦於十一月的美國大選。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

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