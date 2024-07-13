美共和黨全代會15日登場 川普將獲總統候選人提名

美國前總統川普（Donald Trump）下週將接受共和黨正式提名參選總統，這將是美國民主、共和兩大政黨之一首度有遭到定罪的重罪犯被提名為總統候選人。（美聯社）

2024/07/13 15:10

〔中央社〕美國前總統川普（Donald Trump）下週將接受共和黨正式提名參選總統，這將是美國民主、共和兩大政黨之一首度有遭到定罪的重罪犯被提名為總統候選人。

法新社報導，威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）為共和黨全國代表大會（Republican National Convention）鋪上紅毯，將這座城市化為歡迎5萬名與會者的堡壘之際，78歲的億萬富翁川普將成為這場盛會的巨星。

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儘管今年對川普來說風風雨雨，川普因34項偽造商業記錄的重罪遭定罪，又因詐欺和性侵指控被處以巨額罰款，但與會人士將看到神采奕奕的川普，而他的對手、現任總統拜登（Joe Biden）正深陷困境。

拜登上個月在與川普進行的電視辯論上交出災難性表現，引發民主黨生存危機以來，川普在民調中領先幅度持續擴大。

川普競選團隊甚至已經在熱烈討論他們在民主黨鐵票倉明尼蘇達州和維吉尼亞州的勝算，這可能會迫使拜登抽調原本用於固守密西根州、賓州和威斯康辛州之民主黨「藍色長城」的資金和人力。

這將是川普第一次全權控場的共和黨全國代表大會，2016年的全代會因黨派分歧而受牽制，這位前總統在2020年的第2次全代會露面也因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受到限制。

共和黨全國代表大會已公布非常符合川普形象的大會時程表，每天的主題都圍繞他的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）競選口號。

為期4天的共和黨全國代表大會15日將以關注經濟問題的「讓美國再次富裕（Make America Wealthy Once Again）」開幕，16日轉向犯罪問題，主題是「讓美國再次安全（Make America Safe Once Again）」。

17日的主題則是「讓美國再次強大（Make America Strong Once Again）」，將聚焦外交政策，以及「美國是如何淪為全球笑柄」。

根據競選團隊說法，川普將在18日正式接受共和黨提名成為總統候選人，他隨後將會發表一場演說，宣稱將迎接「美國嶄新黃金時代」為全代會劃上句號，屆時將有數以百萬計民眾透過電視觀看演說。

目前，全代會日程表上還沒有提到川普的副手人選，川普可能會等到全代會召開當週才揭曉他的決定。

目前3位主要口袋人選是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）及北達科他州州長柏根（Doug Burgum）。）

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