川普造勢突傳槍響 「面有血跡」緊急撤離

川普造勢集會傳槍響，川普面有血跡，隨扈趕緊將其護送下台。（美聯社）

2024/07/14 07:12

首次上稿 06:41

更新時間 07:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在今年底舉行，近期前總統川普與現任總統拜登都馬不停蹄進行競選活動。川普13日在賓州巴特勒市（Butler）舉行的一場集會中，現場突然傳出不明槍響，川普馬上摀著右耳蹲下，多名隨扈飛身一擁而上護送下台，川普臉部與耳朵有血跡，目前尚不清楚傷勢為何。

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綜合外媒報導，事發當時川普正在發表演說，現場突然傳出數聲槍響，伴隨人們的尖叫聲，川普摀耳蹲下、躲在講台後方，隨扈們隨即大喊「趴下」並衝上舞台保護川普，此時仍持續有槍響出現。在隨扈環繞川普、護送他下台前，川普高舉右手握拳向現場民眾致意，現場民眾也高聲吶喊回應川普。

從現場影片可得知，川普的右耳和右臉都有血跡，目前還不清楚川普實際上是否遭到槍擊。川普競選團隊發言人史蒂芬·張（Steven Cheung）表示，川普感謝執法部門人員與急救人員迅速行動，並強調川普目前在當地醫療機構接受檢查，目前狀況良好。

美國特勤局（United States Secret Service）事後發表聲明指出，特勤人員已啟動防護措施，前總統很安全，目前正針對事件積極調查中，若有進一步資訊會對外公佈。

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DONALD TRUMP JUST GOT SHOT! pic.twitter.com/vyzbZrNb5W — Russell Brand （@rustyrockets） July 13, 2024

川普被護送下台前舉起手向支持者致意。（法新社）

川普被護送下台前仍舉起手勢。（法新社）

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