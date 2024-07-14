22參眾議員籲退選 拜登不為所動

拜登12日在密西根州底特律的造勢大會上，再次表達他將參選總統到底的意志，受到支持者熱情鼓勵。但民主黨內仍有更多人表態希望他知所進退。（美聯社）

2024/07/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登十二日在關鍵搖擺州密西根州舉辦選舉造勢集會，展現他充滿幹勁的一面，希望讓憂心忡忡的民主黨議員、緊張的捐款人和抱持懷疑態度的選民相信，八十一歲的他仍然有能力擔任總統，「我向大家保證，我很好」。然而，這並未平息黨內對拜登對抗川普的焦慮。

「我很好」稱辯論後民調未變

據了解，一向溫和的眾院民主黨領袖傑福瑞斯十一日晚間進白宮與拜登一對一深談，傳達眾院民主黨人對拜登民調輸給川普，以及可能連累國會選情的擔憂，希望拜登「知所進退」，但拜登似乎不為所動。拜登翌日更在造勢活動上引述NPR/PBS NewsHour/Marist民調指出，在六月底辯論會後，民調幾乎沒有變化，「我是民主黨和共和黨史上唯一擊敗川普的人，我將再次擊敗他」。與此同時，科羅拉多州眾議員派特森和加州眾議員李文也加入呼籲拜登退選，目前已有廿一名眾議員和一名參議員作此呼籲。

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拜登十二日先在密州諾斯維爾一間餐廳稍作停留，向支持者表示他計畫「完成（總統）工作」，並說「我向你們保證，我很好」。隨後，拜登飛往密州最大城底特律舉行造勢大會，告訴兩千多名群眾他不會退選，「是你們讓我成為候選人，不是媒體、專家、內部人士或捐款者，而我不會落跑」。台下群眾報以熱烈回應，高喊「不要放棄」、「我們支持你」。

拜登指川普當選後將採取一系列極右派議程「二○二五計畫」，但川普本人堅稱自己對該計畫「一無所知」。拜登也嘲笑川普繼承數百萬美元，卻六度申請破產，甚至還因經營賭場而破產，「莊家不是總能贏錢？」他還指著場內媒體區，稱他們「一直在打擊我」，只會關注他的口誤，卻忽視川普的刑事定罪和性犯罪指控，觀眾也立即對媒體發出噓聲。

勤跑中西部 鞏固３個藍牆州

美聯社指出，拜登競選團隊間接承認，拜登入主白宮的路線正在縮小，密西根、威斯康辛和賓夕法尼亞等三個「藍牆」州，是拜登保住白宮的「最明確道路」。這意味即使輸掉亞利桑那、內華達、喬治亞和北卡羅來納等四個關鍵搖擺州，拜登也能依靠三個藍牆州的選舉人票勝出，這也是拜登近期勤跑中西部各州的原因。然而，在拜登最需要支持之際，身為拜登競選團隊共同主席的密州州長惠特梅爾（另譯魏美桂），以及該州兩名參議員和一名眾議員卻都缺席造勢活動。

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