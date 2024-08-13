台裔美國人王涵 就任美駐名古屋首位女性首席領事

美國駐名古屋領事館新任首席領事王涵（Anna Wang）日前就任，成為該館在1920年成立以來的首位女性首席領事。（取自美國駐日大使館．領事館官網）

2024/08/13 20:24

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕美國駐名古屋領事館新任首席領事王涵（Anna Wang）日前就任，成為該館在1920年成立以來的首位女性首席領事。王涵的父母均來自台灣，為台美人的第2代，她不但中文流利，而且還曾在美國在台協會（AIT）服務4年，擔任環境科技衛生官員。

據美國駐日大使館公布的資料，王涵是在2011年進入美國國務院工作，曾在國務院南亞．巴基斯問題司坦擔任政務主管，曾派駐非洲納米比亞和沙烏地阿拉伯等國。王涵在美國和印度關係，以及日美印澳四方安全對話（Quad）相關的議題有所貢獻，她精通經濟和環保問題，也曾在美國在台協會服務4年，擔任環境科技衛生官員。

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這是王涵首次派駐日本，赴日後先在橫濱研修日語後，7月底就任，日前召開就任記者會與媒體見面。

王涵出生於路易斯安那州，父母均來自台灣，操著一口流利的中文，她在派駐AIT的期間也常到學校和社區和民眾互動，並親自拍攝影片在世界地球日呼籲大家一起減塑。2019年AIT內湖新館啟用時，也為媒體解說導覽。

身為台美人第2代，又是美國駐名古屋領事館開館以來首位女性的首席領事，朝日新聞報導，王涵在日前的記者會中表示，來自台灣的移民子女，可以代表國家派駐到日本的中部地區，可以展現美國的多樣性，她為此感到自豪。

美國重視美日台三邊關係，可從外交官的派駐看出端倪，今年7月就任AIT處長的谷立言是台灣女婿，這是他第3度派駐台灣，他在台灣的前一個職務是於2018年至2021年擔任AIT副處長，2021年起又在美國駐日本大使館擔任副大使。

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