川普募款超越拜登 馬斯克否認捐鉅款

馬斯克傳向力挺川普勝選的政治團體捐巨額款項，但他重申不會向任何一名候選人捐款。（路透檔案照）

2024/07/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「彭博」十三日引述知情人士披露，向來對美國總統拜登語多不滿的全球首富馬斯克（Elon Musk），已向一個致力於推動共和黨準總統候選人川普入主白宮的「超級政治行動委員會」捐款，且金額相當可觀，但馬斯克透過旗下社群平台Ｘ否認傳聞。

知情人士指出，淨資產高達二六三六億美元（約八．六五兆台幣）的馬斯克，向一個名為「美利堅政治行動委員會」（America PAC）的低調團體捐款，咸認金額相當可觀。政治行動委員會是美國一種可以為政治活動無限制接受捐款的團體，而美利堅政治行動委員會主要是支持川普競選活動的「陸戰」，預計十五日會揭露其捐款者名單。

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據了解，在支持川普的外部組織中，美利堅政治行動委員會在直接接觸選民方面撒最多銀彈。聯邦政府數據顯示，該委員會迄今累計支出達一五八○萬美元，其中一三一○萬美元用於地方選舉活動，也會透過數位媒體、簡訊和電話來接觸選民，目標是挨家挨戶爭取選票。

馬：不會捐給總統候選人

值得注意的是，川普在財力雄厚的華爾街大亨和企業捐款者助陣下，募款成績已超越拜登總統。在拜登上月廿七日的災難性辯論會後，民主黨金主已對拜登收起支票簿，而拜登自身的競選籌款活動也已經減少。

針對捐款助川普的傳聞，馬斯克在Ｘ平台發文澄清，「非常明確的是，我不會向任何一位美國總統候選人捐款」。今年五月，馬斯克也否認他可能擔任川普顧問的報導。川普今年三月曾會見馬斯克和其他富有的捐款者，還曾說自己是馬斯克的「粉絲」，推崇他在電動車領域的成就。

拜登競選團隊發言人辛格則表示，「只顧著自己的傲慢億萬富翁不是美國想要和需要的，伊隆﹒馬斯克知道川普是個傻瓜，他會出賣美國，為富豪減稅，同時提高中產階級稅額」。

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