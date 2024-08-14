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找爭議律師入閣！ 泰國總理賽塔違憲 上任不到1年遭免職

泰國總理賽塔上任不到1年就遭免職。（法新社）

泰國總理賽塔上任不到1年就遭免職。（法新社）

2024/08/14 17:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月22日才當選泰國第30任總理的房地產大亨賽塔（Srettha Thavisin），因為找了一個有爭議的律師入閣，遭該國憲法法庭裁定違憲，上任不到一年就慘遭免職，內閣也將隨之解散。

綜合外媒報導，泰國新內閣今年4月底進行小幅度的改組，賽塔任命其法律顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。不過有40位前參議員5月份對此人事任命連署提出異議，因為皮奇2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中，代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）進行訴訟，皮奇被指控拿200萬泰銖（約新台幣184萬）試圖賄賂法官，最後被判6個月徒刑。

40位前參議員認為，賽塔和皮奇違反泰國憲法中關於內閣部長的道德規範，向憲法法庭請願，要求裁定賽塔和皮奇是否適任總理和總理辦公室部長的職位。在憲法法庭召開前，皮奇迫於輿論壓力，已請辭下台。

而今天泰國憲法法庭做出宣判，9名大法官有5人裁定賽塔違憲，移除其總理一職。近20年來，泰國政治高度不穩定，除了政變影響，也有數次憲法法庭裁定，導致多個政府和政黨倒台，而賽塔上任不到一年時間就遭免職，料將為泰國政壇增添更多不安。

有泰媒分析，賽塔下台後，將由其中一名副總統擔任代總理，並解散國會重選。如果不解散國會，可由眾議員從去年國會選舉中，就被列為總理候選人的人選中，選出一位擔任新總理。

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