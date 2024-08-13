梵谷的名作《星夜》變公園！ 商人完成20年前的夢想

波士尼亞的一座公園，利用各種植物、樹木和湖泊打造出不同大小的漩渦，成功復刻了世界名畫《星夜》。（路透）

2024/08/13 21:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波士尼亞的一座公園，利用各種植物、樹木和湖泊打造出不同大小的漩渦，成功復刻了世界名畫《星夜》（The Starry Night），製作者祖基奇（Halim Zukic）表示「復刻這幅畫的過程雖然困難，但他終於完成20年來的夢想」。

根據《路透》報導，一名來自波士尼亞的商人祖基奇，將梵谷（Vincent van Gogh）最著名的作品之一《星夜》，復刻在波士尼亞中部的一座自然公園。而20年前他就已經在維索科鎮（Visoko）附近買下土地，決定建造一座公園。

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然而一直以來他卻不知道要如何設計公園，直到6年前，他偶然在山丘上看拖拉機耕作時，注意到拖拉機經過的路徑所形成的漩渦，便立刻聯想到名作《星夜》裡的漩渦圖案。祖基奇透露「那一刻，我就知道該做甚麼了」。

祖基奇希望佔地10公頃的「星夜公園」能夠多樣化，因此種植許多樹木和造了13個湖泊，並種了13萬株不同顏色的薰衣草、鼠尾草、紫錐菊、艾草和洋甘菊等草本植物，使植物形成色彩繽紛的圓圈、螺旋和圓形劇場。

完成後祖基奇說，重新創作這幅畫使他了解藝術家創作時面臨的挑戰，並表示「這是世界上最大的《星夜》，也是20年來夢想的成果」，而這座「星夜公園」未來將專注於各項藝術計畫和推廣波士尼亞中部的文化遺產。

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