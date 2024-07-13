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只因看韓劇 ！ 北韓公開處決逾30名中學生

逾30名中學生因看韓劇遭北韓公開處決。（摘自南韓中央日報）

逾30名中學生因看韓劇遭北韓公開處決。（摘自南韓中央日報）

2024/07/13 22:05

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓脫北者團體向北韓施放的宣傳氣球內，放置韓劇隨身碟，南韓中央日報12日報導，30多名北韓中學生拾獲這些隨身碟，卻因觀看韓劇，上週遭公開槍決。

報導引述朝鮮電視台的報導說，在南韓的脫北者團體上月向北韓施放宣傳氣球，當中放置韓劇隨身碟，拾獲隨身碟的中學生因觀看所儲存的韓劇而遭公開處決。北韓上月也因類似原因，判處30多名17歲左右的青少年無期徒刑與死刑。

南韓的脫北者團體不僅對北韓空飄宣傳氣球，也海漂食物，比如將米裝入塑膠容器放入大海。報導說，把撿來的海漂米做飯的居民，上月也被處以勞改。

報導說，根據南韓統一部公布的《2024朝鮮人權報告》，平壤對接觸南韓流行文化與飲食的國民，將祭出嚴厲制裁；包括在婚禮上穿白色婚紗，而非朝鮮傳統服裝、用紅酒杯喝酒、戴墨鏡等行為，皆被定調為「反動」。

今年初北韓公布審判影片，當中2名16歲青少年因觀看韓劇而受審，最終被判處12年勞改。

1名脫北男子表示，2022年他目睹1名22歲男子遭公開處決，因他接觸南韓70首歌曲與3部電影，而在受審期間，又發現他曾向7人傳播。

報導說，北韓的相關嚴刑是依據2020年12月制定的《反動思想文化抵制法》進行的。該法明令傳播南韓影片者將處以死刑，觀看者最高可被判處15年徒刑，圖書、歌曲、照片皆被納入限制範圍，「使用南朝鮮口音或唱法將被處以2年勞改」。

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