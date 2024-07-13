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波蘭空軍驚傳墜機事故 衝擊畫面曝光

波蘭空軍昨驚傳墜機事故，據指一架M-346教練在彩排飛行過程突然發生意外，過程中機頭突然朝下、以幾乎垂直的方式撞擊地面，並向一旁噴飛。（圖擷自X）

波蘭空軍昨驚傳墜機事故，據指一架M-346教練在彩排飛行過程突然發生意外，過程中機頭突然朝下、以幾乎垂直的方式撞擊地面，並向一旁噴飛。（圖擷自X）

2024/07/13 10:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭空軍昨驚傳墜機事故，據指一架M-346教練機在彩排飛行過程突然發生意外，過程中機頭突然朝下、以幾乎垂直的方式撞擊地面，並向一旁噴飛，還拖著一道又長又大的「火尾巴」，現場畫面曝光引發網路熱議。

綜合媒體報導，波蘭於13日舉行「海軍航空旅30週年紀念」活動，在前一天空軍進行彩排演練的過程中，卻傳出教練機墜機事故。一架由少校羅伯特（Robert）駕駛的M-346教練機在進行桶滾飛行時，不知何故突然朝地面俯衝，並以幾乎垂直的方式撞擊地面，在爆炸起火後機身還帶著一道又長又大的「火尾巴」向一旁噴飛，這段過程也剛好被拍下PO網，引發外界熱議。

據指M-346教練機是波蘭最新的特技飛行隊，去年才剛成立，並在波蘭最大的航空展拉多姆航展上首次亮相，不料12日卻發生這起重大意外。受此影響原訂的表演活動也被取消，以確保所有參與者的安全。目前軍方已對此事件展開徹底調查，以確認確切的事發起因。

報導提到，綽號「殺手」的羅伯特少校，是波蘭空軍中備受尊敬且有卓越成就的飛行員，在空中的飛行時間超過2000小時，同時他也是波蘭第一位駕駛M-346教練機超過1千小時的飛行員，因此這起意外也讓他的同僚深感悲痛。

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