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林士傑左右手「阿川」被逮 警方：未吐實可疑人際關係

「口罩男」張凱博落網。（記者王捷攝）

「口罩男」張凱博落網。（記者王捷攝）

2024/07/13 18:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，警方昨天逮捕「口罩男」張凱博，今天又逮捕綽號「阿川」的通緝犯林玉川，不過警方強調，林男並未涉案，他是林士傑的左右手，才藉通緝身分將他逮捕，但他未吐實可疑人際關係。

至於「口罩男」張凱博，警方表示，張否認犯案，只承認跟權利車的車主是朋友，同時槍手在犯案前已經埋伏好幾天，未斷定槍手身分。

據了解，林士傑槍擊案警方目前透露三輛車、兩處採證點，除槍手外，警方在第二輛權利車上找到張男的口罩，不過張男落網後聘請律師，表示自己未涉案，只是跟權利車的原車主熟識，以前曾使用這輛車，而警方指出，權利車的車主目前通緝中，並疑似逃往海外。

另外，警方發現林士傑的左右手林玉川，因為犯組織犯罪等罪，將執行4年多徒刑，正被通緝中，警方在今天下午將林男逮捕，想釐清槍擊案中是否有可疑的人際關係，不過林男向警方表示，自己也不清楚，且因通緝身分，已經一段時間沒跟林士傑聯絡，對此南警局長廖宗山抱持懷疑態度。

對於犯案動機，廖宗山仍與案發前相同，他懷疑有許多可能，不過他認為，這與過去經驗不同，以往有老大被殺，小弟的反應很激烈，且大多知道目標，但與林士傑相關的團體，對可疑對象也未有掌握。

廖宗山說，他退休將近，留給他的時間不多，以目前的情報、過去的經驗，他認為黑吃黑的可能性最大，以林士傑的身分高度，不用去做違法的事情冒險，也有可能是林士傑底下的人，因為在外有糾紛牽扯到林士傑，他會加快進度，釐清各種可疑的人際關係。

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