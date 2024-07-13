林士傑左右手「阿川」起底！任安平慈善會執行長 兩人少有聯絡

綽號「阿川」的林玉川。（翻攝臉書）

2024/07/13 20:28

〔記者王捷／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，警方今天逮捕綽號「阿川」的通緝犯林玉川，林男早期是林士傑的左右手，據指出，林士傑擔任理事長之前轉往政界發展，與林玉川少有聯絡；而林玉川也想轉型，於是找當地里長籌組安平慈善會並擔任執行長，幫助地方弱勢。

至於「口罩男」張凱博，因有殯葬業背景，讓地方人士猜測，與殯儀會館有關，但市警局長廖宗山認為，這種小利益不足以構成殺機。

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林士傑出獄後，曾以民進黨身分參選議員失利，後來轉推薦女兒林依婷出任，林依婷也很爭氣選上議員。但在2022年，林士傑因為涉及台南正副議長賄選案，最後與同案嫌人郭在欽一同退出民進黨。

47歲的林玉川因犯組織犯罪等案，要服刑4年多卻未報到被通緝，警方認為他早年曾是林士傑的得力助手，希望能從林玉川身上獲得更多可疑資訊，但自從林士傑轉型後，交友圈大多是政、商人士，與林玉川少有聯絡，林玉川也找當地里長籌組慈善會（安平慈善會執行長），幫助地方弱勢，也想轉型。

雖然林玉川與林士傑兩人的交友圈有區別，但是見面仍有上下之分，如果有需要聯絡林士傑，也大多透過第三者協助，警方也得知兩人關係不如過去緊密，但沒有放棄希望，但警方認為林玉川未吐露實情。

不過，「口罩男」張凱博因有殯葬業背景，所以有地方人士猜測，可能與一處殯葬會館衍生的糾紛有關，因為殯葬會館曾多次拜託林士傑違規問題，不過廖宗山認為可能性不高，他第一次聽到這個說法，假設殯葬業有小衝突，不至於規劃如此縝密的凶案，他的目標仍是調查更龐大的利益關係。

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