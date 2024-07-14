今高溫上看37度 4縣市慎防「危險級」紫外線

今日各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部地區可能出現37度以上高溫。（資料照）

2024/07/14 07:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日太平洋高壓開始西伸、北抬，台灣附近轉為東南風環境，各地大多為晴到多雲，東南部會有些不定時的局部短暫陣雨。各地午後雷陣雨區域雖然縮小，各地山區及中南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區還是有機會發生局部大雨，請民眾留意短延時強降雨。

今日天氣仍炎熱，比昨天更熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部地區可能出現37度以上高溫，民眾在戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。紫外線指數預報部份，台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。

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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

南海至菲律賓東方海面的大氣環境有利於熱帶系統發展，熱帶性低氣壓「TD03」的發展、動態及是否有南方水氣北上影響台灣，須持續觀察。週一（15日）環境風場為東南風，東南部不定時有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍較小，主要以各地山區及中南部地區為主，山區並有局部大雨發生機率。

週二至週六（16日至20日）環境風場介於東南至偏南風，除東南部仍有局部短暫陣雨外，午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，山區仍有局部大雨發生。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 28 ~ 35 29 ~ 35 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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