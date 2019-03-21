僅花72小時凝聚共識 紐國總理宣布立法禁槍

2019-03-21 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城兩座清真寺日前爆發嚴重槍擊案，造成逾50人死亡。開放持槍的紐西蘭反應快速，總理阿爾登（Jacinda Ardern）隨即宣布將禁止販售軍規、半自動、突擊步槍及高容量彈夾等軍械。

綜合外媒報導，阿爾登當地時間週四於首都威靈頓召開記者會，「基督城槍擊案徹底改變了我們的歷史，現在，我們的法律也將與時俱進，我們在今天代表所有紐西蘭人民宣布，政府將加強國家槍械管制，讓我國成為一個更安全的地方。」

槍擊案爆發後72小時，紐國內閣已同意立法禁止軍規、半自動、突擊步槍和高容量彈夾。

阿爾登說，「任何一款在基督城槍擊案中使用的半自動武器將被禁止，希望能在4月11日前立法完成，法規內容與實施將以最速件進行。」此外，紐國政府也要針對已售出的槍械提出回收計畫，具體內容將擇期公布。阿爾登強調，「我有信心，絕大多數合法持槍的公民會理解我們的做法，並為了國家利益做出改變。」

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