蛋襲歧視議員 澳洲「蛋男孩」3天募180萬捐紐西蘭

2019-03-19 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國會議員安寧（Fraser Anning）16日針對紐西蘭恐怖攻擊發表種族歧視言論，遭17歲少年康諾利（Will Connolly）從後方「蛋襲」，沒想到已在社群媒體捲起一股風潮，有人將康諾利印在T恤上，甚至募資要給他「更多蛋」。

澳洲極右派議員福瑞澤．安寧（Fraser Anning）長期引起爭議，這次紐國基督城清真寺發生50死槍擊慘案後，他竟歸咎於澳洲移民政策及穆斯林狂熱份子，認為槍擊案是「紐澳社會對穆斯林漸增所感到的恐慌」造成。言論一出，引發各界抨擊。

17歲少年康諾利（Will Connolly）於安寧的一場政治集會中，拿出預藏的雞蛋朝安寧的「蛋頭」砸下，隨即遭安寧支持者壓制在地，並暴力地掐住少年脖子欲令其昏厥。周遭媒體試圖制止，最後卻全被趕出場。最終警方逮捕了康諾利，短暫問話後無罪釋放。

現在，根據知名哏圖社群《9GAG》統整，康諾利的抗議行動瞬間傳遍社群媒體，各界將他封為「蛋男孩」（EGGBOY），並被視為英雄，稱「這顆蛋，打破了法西斯主義。」有設計師將他放上T恤圖案，有畫家塗鴉在牆上，甚至有人為他發起募資，要提供他法律協助和「更多蛋」。短短3天之內，募得了6萬1058美元（折合新台幣約188萬元），康諾利表示，這些資金將全數捐給基督城恐攻的受害家庭。

在「Change.org」連署網站上，有人發起了「廢止安寧議會席次」（Remove Fraser Anning from parliament）的連署，雖然無法直接干預澳洲內政，但迄今已獲得130多萬份簽名。

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