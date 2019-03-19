紐西蘭清真寺槍擊血案釀50死 伊斯蘭國揚言報復

2019-03-19 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭15日有2座清真寺遭到歹徒闖入開槍血洗，釀百人死傷，極端組織伊斯蘭國（IS）在敘利亞公布一段錄音，發言人煽動狂熱分子展開報復行動。

綜合外媒報導，澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarrant）奉行白人至上主義，15日持槍先後在努爾（Al Noor）清真寺及林伍德（Linwood）清真寺大開殺戒，造成50人死亡、50人受傷。

IS組織發言人穆哈吉爾（Abu Hassan al-Muhajir）打破6個月來的沉默，今天（19日）公布長達45分鐘的錄音，他先痛批美國，稱之為「伊斯蘭的敵人」，敘利亞巴古茲（Baghouz）有眾多穆斯林因大規模的殺傷性武器而被活活燒死、遭到轟炸。接著他話鋒一轉，談到紐西蘭15日的槍擊案，稱這場大屠殺應該已經喚醒那些被愚弄的人，是時候為信仰而戰了。

穆哈吉爾還批評，世界各國只是偽善，為紐西蘭槍擊案流下「鱷魚的眼淚」（意即假慈悲），還稱各國長期歧視穆斯林，要教徒不要被他們的謊言迷惑，要為犧牲的穆斯林報仇。

至於紐西蘭政府在槍擊事件過後，昨天承諾會修改槍械法，也已開始陸續清洗大體，準備日後的葬禮儀式。眾多受害者家屬到紐西蘭準備葬禮，紐西蘭移民局說，他們已經緊急核發65張簽證，讓家屬可以安心處理後事。

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