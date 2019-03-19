拒宣揚惡名！ 紐西蘭總理誓言 永不提槍手名字

2019-03-19 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城15日有2座清真寺遭槍手襲擊，造成50人喪命。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（19）日誓言，將永不提及兇手名字，拒絕替他宣揚惡名，她說，槍手只是個「無名氏」。

綜合外媒報導，阿爾登今日在國會表示，血洗清真寺槍手想藉由這場恐怖行動獲得許多東西，其中一項就是惡名，「他或許在尋求惡名昭彰，但我們紐西蘭不會給他任何東西，就連他的名字也是。」

阿爾登說：「這就是為什麼你永遠不會聽到我提起他的名字。他是個恐怖分子，他是個罪犯，他是個極端分子。但在我談起『他』時，他『沒有名字』。」

阿爾登也在國會表示：「我懇求你們，說出受害者的姓名，而非提到那個奪走他們性命的男子姓名。」

另外，依據伊斯蘭教傳統，死者的遺體應該被盡快清理和下葬，但受到遺體鑑定和法醫作業程序影響，家屬未能按照傳統安葬親人。

紐西蘭警方週二晚間表示，當局已完成50具遺體的驗屍工作，並確認12具遺體的身分，目前已將6名受害者的遺體還給家屬，「我們正竭盡全力進行這項工作，並將受害者送還給親人」。

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