紐國清真寺槍擊案 澳議員言論涉歧視穆斯林惹惱印尼

2019-03-18 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕針對紐西蘭基督城15日發生槍擊案，澳洲議員福瑞澤．安寧（Fraser Anning）日前發表爭議性言論，使印尼外交部大為不滿，不排除日後禁止安寧入境。

綜合外媒報導，澳洲極右派議員安寧在紐國發生槍擊案後，竟在推特上發文稱「至今仍沒有人質疑穆斯林移民與暴力之間的關聯嗎？」他受訪時雖譴責肇事槍手，卻突然話鋒一轉，改批「槍擊案肇因是紐西蘭的移民政策，讓越來越多極端的穆斯林狂熱份子得以遷居紐國」，還稱「穆斯林今天的確是受害者，但大部分他們都是肇事者」。當時還有少年疑似因不滿他的偏激言論，從他身後往頭上砸了一顆雞蛋。

由於安寧的言論對伊斯蘭教充滿歧視，不但遭澳洲總理莫里森（Scott Morrison）斥「低劣、噁心」，印尼外交部今（18）日召集澳洲駐雅加達大使，向他們譴責安寧的言論。印度尼西亞外交部發言人納斯（Arrmanatha Nasir）表示，印尼有權禁止任何人進入該國，包括昆士蘭省的參議員安寧。

現在，安寧的評論被印尼和馬來西亞網友拿去大作文章、嘲弄，如馬來西亞藝術家雷扎（Fahmi Reza）16日上傳了一張插畫，上面寫著：「這顆雞蛋擊敗了法西斯主義者」。

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