曾被警告買槍太容易 紐總理承諾下周一推槍械法改革措施

2019-03-18 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城2座清真寺15日發生槍擊，目前已造成50人死亡。澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarrant）使用5把槍犯案，也激起大眾對槍枝管制的討論。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（18）日表示，內閣團隊將在下周一（25日）召開會議，研擬修改槍械法的可能方案。

紐西蘭的槍械法雖較美國嚴謹，卻比澳洲寬鬆。據紐西蘭的槍枝規定，凡年滿16歲、接受安全訓練課程並通過背景調查後，就可以申請有效期限10年的「A級」槍照，在未經登記情況下購買槍枝，意即政府無法掌握1個人手上有多少槍。紐國約有120萬人持有槍械，等於平均每3位成年人就有1把槍；《紐西蘭先驅報》指出，數年前警察協會便曾警告國會須嚴加管控，因為入境者太容易取得槍枝了。

阿爾登今日在記者會上表示，在恐怖攻擊發生後10天內，他們將宣布改革，她相信改革後的措施可以使社會更安全。紐西蘭曾在2005、2012、2017年試圖修改槍械法，不過都宣告失敗。過去，紐西蘭副總理皮特斯（Winston Peters）所屬的紐西蘭第一黨（New Zealand First Party）反對修改槍械法，不過在15日的槍擊案後，如今他們和總理的立場一致。

此外，目前紐西蘭最大的線上拍賣網站TradeMe已禁止販售所有半自動武器和相關配件，等候之後紐西蘭政府的指示再做調整。

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