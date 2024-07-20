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老婆串通雙方父母「砸毀全屋模型！」慘狀曝光 網驚：太狠了

中國妻子不滿老公收藏二次元模型，竟聯合雙方父母搗毀他多年的收藏。（擷取自PTT）

中國妻子不滿老公收藏二次元模型，竟聯合雙方父母搗毀他多年的收藏。（擷取自PTT）

2024/07/20 20:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡收藏公仔與模型當嗜好，不過，中國一名熱愛收藏二次元模型的男子，因老婆無法接受，竟聯合雙方父母將該男子珍藏多年的公仔全部砸爛，原本擺滿模型的展示櫃瞬間空蕩蕩，過程中，男子無奈在一旁默默錄影，畫面曝光，引來許多網友熱議。

網友在PTT論壇轉發，男子收藏許多二次元模型，但妻子卻直言，「大人了，玩二次元沒出息」，雙方也為此溝通多次但都毫無結果。不料妻子卻串通雙方父母，在男子毫不知情下，竟直接衝進家門開始破壞，男子只能眼睜睜在一旁看著，而且公公為了避免這些模型有被修復的機會，還不斷的用力踩踏，確保每個模型都毀壞到極致。

貼文曝光，引起許多網友討論，「這些壞蛋也太壞」、「那只好把老婆的飾品化妝品包包也全丟了」、「這什麼恐怖故事」、「再不反抗，這輩子就只能當烏龜了」、「對方不能接受就早點分一分阿，還等婚後是幹嘛」、「結婚就等於要讓一個人入侵你的生活」、「這就是被逼婚的下場」、「好噁心的家人」、「看了那些pvc被破壞，覺得很不舒服是正常的嗎」。

另外，當事人透露，老婆當天不在場，沒想到模型會被父母全砸光，經過商量後，一致認為「是公公的行為太超過」，如今收藏模型全部被破壞也無法挽救，父子之間也會這起事件產生裂縫，但也因為這件事，讓老婆開始會尊重我的嗜好，「妻子這次與我站在同一陣線，後續應該能坐下來好好溝通」。

當事人在留言分享，模型還沒被破壞前的樣子。（擷取自B站）

當事人在留言分享，模型還沒被破壞前的樣子。（擷取自B站）

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