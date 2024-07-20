官方承認「Hello Kitty是人不是貓」 粉絲炸鍋：童年被毀無法接受

Hello Kitty重掀是人不是貓的爭議，廣大粉絲炸鍋表示無法接受。圖為今年2月倫敦可愛展外的Hello Kitty塑像。（路透）

2024/07/20 20:12

〔編譯張沛元／綜合報導〕紅遍全球的「無嘴貓」Hello Kitty又被爆料不是貓，而是1名來自英國倫敦的小女孩；全球Kitty粉再度震驚之餘，哀號童年被毀無法接受。

「Hello Kitty不是貓，」Hello Kitty母公司三麗鷗的行銷與品牌管理資深副總裁科赫（Jill Koch）18日在Hello Kitty50週年前夕於美國國家廣播公司（NBC）的「今日秀」（Today）中表示，Hello Kitty實際上是1名在倫敦郊區出生長大的小女孩，她有父有母，還有雙胞胎妹妹兼好友米米（Mimmy）。

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此外，Hello Kitty還有男朋友，甚至養了1隻名叫Charmmy Kitty的寵物貓。

Hello Kitty不是貓其實並非新鮮事，美國各大媒體早在10年前就報導過此一堪稱世紀新聞的震撼消息；但當三麗鷗官方再次強調Hello Kitty是人不是貓時，全球廣大Kitty粉不免再次受驚，紛紛表示難以置信。

有網友在YouTube上評論說，Hello Kitty既然是小女孩，為什麼會有個貓頭？另有人在X上說，無法相信自己被人情勒胡掰到去認為Hello Kitty不是貓，大喊Hello Kitty就是貓，她童年時Hello Kitty始終是貓…「這就像是有人說『佩佩豬』不是豬而是女孩」。

臉書用戶也不接受Hello Kitty是人不是貓，批此說法根本就是「褻瀆」。

臉友網友寫道，Hello Kitty公認是貓都這麼久了，怎麼可能現在要大家改變想法認為她不是貓…「她是貓，大眼蛙可洛比（Keropi，三麗鷗卡通人物）是青蛙」；另有人說，才不管別人怎麼說，Hello Kitty就是貓，「你們別想偷走我的童年，就醬！」

2014年，人類學家兼Hello Kitty專家矢野克莉絲汀（Christine R. Yano，音譯）告訴《洛杉磯時報》，卡通人物Hello Kitty是小女孩，因為Hello Kitty從未被描繪為四肢著地的貓，而且無論坐著或走路時都跟兩腿生物沒兩樣。

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