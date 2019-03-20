紐國恐攻被土耳其總統拿來助選 澳總理召土國大使抗議

2019-03-20 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城在15日發生的發生清真寺槍擊慘案，最終造成至少50人死亡，不過事後發現其中有位澳籍的恐怖份子，過去曾多次出入土耳其，被土耳其當局懷疑曾意圖暗殺總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），艾多根也疑似為了3月底的地方選舉，竟在一場造勢場合拿「屠殺直播」的片段煽動選民，意圖拉攏伊斯蘭保守派的選票並拉抬自己的聲勢，還出言挑釁「毋忘加里波利（Gallipoli）之戰」，結果意外挑起土澳2國的外交糾紛。

綜合外媒報導，由於這位涉及紐西蘭清真寺槍擊案的澳籍白人槍手人塔蘭特（Brenton Tarran），在犯案被捕後經紐國當局調查發現，他在作案前曾上傳一份長達74頁宣揚「白人至上主義」的宣言，他不僅癡迷於「宗教衝突」與「基督徒和鄂圖曼帝國的對抗」，在宣言中也提到「君士坦丁堡（伊斯坦堡的古稱）需重回基督徒懷抱」，也多次提及艾多根，甚至還曾入境土耳其旅遊長達43天，引起土耳其當局的疑慮，懷疑塔蘭特曾意圖暗殺艾多根。

艾多根在3月16日時表示，塔蘭特第一次在伊斯坦堡待了3天，第2次又待了40天，「政府會調查清楚他在境內期間曾與誰見面」；不過艾多根之後疑似為了拉抬領導的執政黨「正義與發展黨」（AK Party）聲勢並拉攏伊斯蘭保守派的支持，竟在一場造勢場合公然撥放恐攻影片，意圖煽動選民情緒，艾多根更在3月18日的加里波利戰役勝利104周年的紀念活動上，批評紐國與澳洲曾派兵加入協約國進攻鄂圖曼帝國，還聲稱「所有仇視伊斯蘭的人，來土耳其都應該被抬著回去，就像你們當年戰死在加里波利的祖父輩一樣！」。

加里波利戰役發生在一戰期間，當時仍身為大英帝國自治領的澳洲與紐西蘭組成「澳紐軍團」，與母國英國軍隊和協約國盟友法軍共同進攻同盟國陣營鄂圖曼帝國的加里波利半島，經過11個月的血戰後由鄂圖曼帝國戰勝；艾多根此言一出也引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）不滿，強調艾多根的言論「極具侮辱性」，表示在今天（3月20日）已召見土耳其駐澳大使以示抗議。

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