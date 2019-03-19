清真寺慘案 紐國擬禁售半自動步槍

2019-03-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭基督城兩所清真寺十五日慘遭血腥槍擊後，紐國槍枝管制過於鬆散的問題引發關切。總理阿爾登十八日指出，內閣已在原則上達成共識，將在十天內、即二十五日前公布槍枝法修法細節，預期將對半自動步槍下禁售令。此外，澳洲籍槍手塔倫下月五日將再次出庭受審，但他拒絕公派律師為其答辯，有意在法庭上為自己辯護。

十天內公布槍枝管制修法細節

阿爾登指出，內閣對槍枝法改革態度一致，避免有心人士輕易取得槍枝；執政夥伴副總理皮特斯（Winston Peters）所屬的「紐西蘭第一黨」此前曾反對修法，如今也表態支持。據悉，新法可能禁售半自動步槍，包括凶嫌塔倫疑似用來作案的AR-15步槍，並將訂立武器回購機制。紐國曾在二○○五、一二和一七年推動修法，但均告失敗。

紐國現行法令規定，凡年滿十六歲、接受安全訓練課程並通過考試及背景查核後，即可申請效期達十年的Ａ級許可證，毋須登記即可購買半自動步槍、霰彈槍和氣槍等，但這也意味著政府無法掌握買槍者的身分，以及民眾的擁槍數量。據統計，人口不足五百萬的紐國，有廿五萬人擁有槍枝牌照，保守估計擁有一五○萬支槍，亦即平均每十人有三把槍，比率遠高於鄰國澳洲。

凶嫌拒絕公派律師 有意為己辯護

與此同時，基督城槍枝販賣店「槍城」老闆提波（David Tipple）十八日坦承，塔倫曾在店內購買四把槍和彈藥，但強調所售槍枝不屬於軍用和半自動槍械，且購買過程合乎程序。因此，他認為自己毋須對這場悲劇負責，今後也將持續售槍給合法買家。不過，紐國最大線上拍賣平台TradeMe則已率先下架半自動武器及相關配件，因為「社會觀感已經改變」。

此外，塔倫當時透過「臉書」直播犯案過程，殘忍畫面經社群媒體不斷散播。十八日，紐國一名十八歲青年因分享行凶片段，以及寫有「目標鎖定」、以清真寺為背景的照片而遭控訴，每項罪名最高可判十四年徒刑。法官已下令該名青年不得保釋，並禁止發布其姓名及起訴細節，訂於下月八日再次開庭。

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