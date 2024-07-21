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不排除「凱米」成強颱 氣象署：台灣周邊海域有利颱風發展

台灣周邊有「凱米」、「巴比侖」兩個輕度颱風。（中央氣象署提供）

台灣周邊有「凱米」、「巴比侖」兩個輕度颱風。（中央氣象署提供）

2024/07/21 16:30

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）昨天生成，持續朝台灣靠近；原位於南海的熱帶性低氣壓TD04，也在今天下午2點發展為輕度颱風「巴比侖」，但不影響台灣。氣象預報員朱美霖指出，台灣東方海域至北部海域一帶在海氣條件上有利颱風發展，凱米北上過程可能逐漸發展、半徑增加，不排除達到中部颱風的上限，甚至更強達到強烈颱風等級。

氣象署預報員張竣堯表示，今天下午2點，凱米颱風距離鵝鑾鼻東南方約780公里，以時速每小時8公里往北北西，預計在週二凌晨至上午針對東部海域發布海上警報，但仍要視暴風範圍決定。另一颱風巴比侖則位於菲律賓西南西方1170公里，以時速17公里轉13公里北北西轉西北移動，預估不會影響台灣。

朱美霖說，凱米颱風過去6小時移動不明顯，時速約在5公里以下，今、明兩天會以緩慢速度往北北西移動，週一位於仍接近巴士海峽，週二、週三才會速度加快，從台灣東方海域逐漸北上。朱美霖說，目前台灣東方至北部海域有利颱風發展，在海氣條件上有利颱風發展，週二、週三颱風北上過程時有逐漸發展、半徑增加、強度增強趨勢，不排除來到中部颱風的上限，甚至更強到強烈颱風等級，氣象署會密切監測。

朱美霖說，週三、週四凱米抵達台灣北部海面時，對台灣影響最大，各地都可能有明顯風雨；凱米在週五會接近華中陸地，屆時颱風就會逐漸減弱，提醒民眾要留意週二至週五的降雨與風勢。

朱美霖表示，從目前颱風路徑觀察，颱風移動速度緩慢，未來會往北北西方向移動，並略為朝西移動。朱美霖說，發布海上警報時間點可能延後，預計在週二凌晨至上午發布，但仍要視屆時暴風範圍決定。

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