抵土耳其進行會談 紐西蘭副總理：槍手將在牢中度餘生

2019-03-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）22日與伊斯蘭合作組織（OIC）在土耳其伊斯坦堡舉辦緊急會議，就紐西蘭清真寺槍擊案進行實質會談。

綜合外媒報導，紐西蘭基督城在15日發生清真寺槍擊慘案，澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarran）持槍大開殺戒，造成50人死亡。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）日前疑似為了3月底的地方選舉，在造勢場合拿「屠殺直播」的片段煽動選民，並呼籲紐西蘭恢復死刑，此言論意外挑起土、澳、紐3國間的齟齬。

與會時皮特斯強調，槍手將面臨紐西蘭最大的法律制裁，在監獄中孤獨度過餘生，攻擊事件後，已發動紐國史上最大規模警方調查，以確保境內的穆斯林感到安全、有保障；會中艾多根釋出善意，特別向紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）致謝，感謝她事後的處理態度和反應，為全球領導人樹立模範，她的立場始終堅定。

艾多根認為，穆斯林不是唯一一個受文化種族主義影響的族群，呼籲全球齊心打擊與日俱增的「伊斯蘭恐懼症」（Islamophobia），他表示，此次槍擊不該被視為單一事件，而是眾多事件中的冰山一角，紐西蘭槍擊案不是針對穆斯林第一次、更不是最後一次的攻擊。

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