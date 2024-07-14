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北捷車班休息室驚見毒品 零錢包藏大麻、搖頭丸

台北捷運驚見毒品。（資料照）

台北捷運驚見毒品。（資料照）

2024/07/14 21:28

首次上稿 21:15
更新時間 21:28

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南勢角車班休息室驚見毒品 北捷：全力配合警方釐清

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導指出，台北捷運南勢角車班休息室內，被人撿到一個零錢包，但包內居然有大麻草與搖頭丸、玻璃球，警方事後以毒品檢測包檢測，發現有毒品反應。對此，捷運警察隊今晚表示，目前已經將相關事證送往採證，同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，案發前後進出該休息室的相關人等已要求驗尿自清，警方並掌握1人涉嫌較大，全力追查當中。

1名司機員聲稱是撿到的

北市警捷警隊是在本月4日深夜10時許接獲報案，北捷員工聲稱，在中和新蘆線的南勢角車班休息室內，撿到一個零錢包，沒想到包內居然有毒品。員警趕到現場，發現包內毒品是大麻草（不足1公克）、搖頭丸2顆及玻璃球1顆，玻璃球經檢驗還發現有毒品反應。

據了解，該零錢包放在休息室內一張沙發與牆壁之間的小空隙，北捷主管發現後第一時間詢問相關人員，有一名司機員聲稱該零錢包是他撿到，但忘記依拾得物規定處理。

捷警要求案發前後進出休息室者驗尿自清

警方說，目前已查扣相關證物送往鑑識中心採證及交通部民航局醫務中心鑑析，並同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。此外，案發後北捷曾要求某些曾經進出該休息室的員工，前往醫院驗尿自清；警方另外也掌握一名員工涉嫌較大，會在明天將其帶至警局驗尿進一步釐清。

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