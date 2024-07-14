三重毒駕撞死警 刑事局：喪屍毒品列暑假青春專案全力掃蕩

刑事局查獲含「依托咪酯」的毒菸彈。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/14 18:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲男子黃國維吸食「喪屍毒品」電子煙後，精神恍惚，昨凌晨駕車以破百時速，逆向撞上停等紅燈的警車，造成1警殉職、4人受傷、22車毀損，刑事警察局表示，鑒於含有麻醉鎮靜劑的「依托咪酯」類毒品危害甚鉅，法務部上月間已決議列為第三級毒品，法制作業完成後即公告列管，警方將在暑假青春專案期間，將該毒品列為掃蕩重點加強查緝。

刑事局指出，警方近期查緝多起新興毒菸品，發現含有麻醉鎮靜劑之「依托咪酯」類，俗稱上頭、喪屍菸彈有濫用情形，法務部已於6月13日提列毒品審議委員會審議列為第三級毒品，後續完成預告及公告法制程序後，將正式列入第三級毒品。

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刑事局說，在法制作業期間，警政署已在7到8月間的青春專案，列為掃蕩重點，針對含有「依托咪酯」案件，加強查緝打擊，以防制毒菸品造成危害。

警政署表示，已配合行政院公告修正刑法第185-3條施用毒品後駕車罪，制定執行程序、落實蒐證辦理；因毒駕致重傷、死亡者，觸犯刑法公共危險罪，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，也會要求處理員警落實蒐證，詳實製作「測試觀察記錄表」，並採驗犯嫌尿液，完備事證進行後續司法究責。

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