檳榔攤突遇警衝場老闆娘嚇一跳！ 原來熟客是藥頭

警方帶同陳男到檳榔攤搜索。（民眾提供）

2024/07/14 16:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子涉嫌販毒，為掩人耳目逃避查緝，竟將毒品藏一間常去光顧檳榔攤旁，平日交易時則要藥腳自行前往拿取，將面交機率降到最低，害正當經營的檳榔攤也被警方盯上衝場查緝，最後警方在檳榔攤旁空地一台廢棄餐車查獲毒品，還老闆娘清白，而被逮陳男也聲押獲准。

台中市刑大日前查緝毒品案，溯源鎖定30多歲陳姓男子涉嫌販毒，經報請檢方指揮偵辦，查出陳男經常出入潭子區一間檳榔攤，且檳榔攤出入分子複雜，懷疑陳男以此做為販毒據點展開監控，期間發現疑似藥腳出沒檳榔攤附近，卻在短暫停留後離開，更加深研判。

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警方本月11日見時機成熟收網，持搜索票及拘票兵分多路查緝，先將陳男逮捕到案，隨即帶同陳男前往檳榔攤搜索，此時連同檳榔攤老闆娘，以及及其他正在聊天的客人也嚇了一跳，面面相覷，這才驚覺檳榔攤竟被當成交易點，無辜遭衝場搜索，且藥頭竟是陳姓常客。

警方最後在檳榔攤內未發現毒品，而是在一旁空地上的一台廢棄餐車內查獲，總計查扣K他命21.2公克（8小包）、咖啡包62.68公克（16包）等贓證物，全案訊後依毒品危害防制條例送辦，陳男聲押獲准，而此案仍持續向上溯源中。

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警方在檳榔攤旁空地一台廢棄餐車查獲毒品。（民眾提供）

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