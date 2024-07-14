為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

藏毒新招難逃法眼！瓶裝水拆3節 中段包裝層竟放半公斤毒品

毒販將水瓶切割成三段，在中段包裝層（右）藏毒品。（警方提供）

毒販將水瓶切割成三段，在中段包裝層（右）藏毒品。（警方提供）

2024/07/14 18:09

〔記者許國楨／台中報導〕住北部鄭姓、林姓男子是國中同學共組販毒集團，鄭男還學港片「掃毒2」中的大毒梟「地藏」做為LINE暱稱，兩人南下販毒時除租賃iRent共享汽車掩人耳目，還將毒品夾藏在裝礦泉水寶特瓶中，相當狡猾，但仍被台中市刑大循線查緝到案，而全案也在近日偵結，檢起訴求處10年有期徒刑。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊先前逮捕中小盤毒販陳女（台中人、55歲），溯源追查毒品來源，發現來自鄭姓男子（32歲、住台北市，LINE暱稱「地藏」《電影「掃毒2天地對決」中古天樂所飾演的香港大毒梟》），夥同共犯林姓男子（33歲、住新北市，LINE暱稱「陳冠吸」）所組成之販毒集團。

經查，鄭、林2人是國中同學關係，透過i-phone手機APP「facetime」及LINE對外與下游毒販聯繫，特地從台北租賃iRent共享汽車駕車前來中部地區販毒，經報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮，歷經數月蒐證掌握情資顯示，該集團隨時庫存大量安非他命，且為防止黑吃黑，隨身攜帶槍械防身。

經縝密佈署優勢警力，並偽裝成修馬路工人埋伏守候，趁2名毒販外出交易毒品時順利查緝到案，在林嫌身上查扣玩具手槍一把（林嫌稱交易時可壯膽）、手機2支及現金9萬6000元，另於鄭嫌隨身攜帶背包內查扣現金70萬7000元、安非他命2包（重271公克）及吸食器2支、電子磅秤、毒咖啡包198包及分裝袋1批等贓證物。

李嘉興指出，鄭、林2嫌異常狡猾，使用偽裝成寶特瓶之容器藏放毒品，寶特瓶經左搖右晃都沒有任何異狀，但其實毒品就藏在瓶中段，該寶特瓶容器可分解為3段，中段則包裝膜掩飾，撕開來可見上下層都是水，中間夾層則可放進約半公斤重毒品，手法相當高明，仍遭緝毒幹員細心查找發現暗藏玄機，全案經新北地檢署合併北部販毒事證後，近日起訴求處10年有期徒刑。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查扣裝水寶特瓶藏毒。（警方提供）

警方查扣裝水寶特瓶藏毒。（警方提供）

警方喬裝修馬路工人，當街逮捕林嫌。（警方提供）

警方喬裝修馬路工人，當街逮捕林嫌。（警方提供）

警方查扣大量毒品。（警方提供）

警方查扣大量毒品。（警方提供）

警方將毒販送辦。（警方提供）

警方將毒販送辦。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嚇呆了！台中警察用「震撼彈」轟藥頭 攻堅畫面曝光
2024/05/24 10:41

嚇呆了！台中警察用「震撼彈」轟藥頭 攻堅畫面曝光
台中男拄拐杖販毒 遇警「根本跑不動」
2023/11/29 18:20

台中男拄拐杖販毒 遇警「根本跑不動」
台中48歲板模工成運毒「老蜜蜂」 冒用GUCCI包裝毒咖啡
2024/07/09 15:40

台中48歲板模工成運毒「老蜜蜂」 冒用GUCCI包裝毒咖啡
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播