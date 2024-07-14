藏毒新招難逃法眼！瓶裝水拆3節 中段包裝層竟放半公斤毒品

毒販將水瓶切割成三段，在中段包裝層（右）藏毒品。（警方提供）

2024/07/14 18:09

〔記者許國楨／台中報導〕住北部鄭姓、林姓男子是國中同學共組販毒集團，鄭男還學港片「掃毒2」中的大毒梟「地藏」做為LINE暱稱，兩人南下販毒時除租賃iRent共享汽車掩人耳目，還將毒品夾藏在裝礦泉水寶特瓶中，相當狡猾，但仍被台中市刑大循線查緝到案，而全案也在近日偵結，檢起訴求處10年有期徒刑。

台中市刑大偵五隊長李嘉興今天說明案情指出，該隊先前逮捕中小盤毒販陳女（台中人、55歲），溯源追查毒品來源，發現來自鄭姓男子（32歲、住台北市，LINE暱稱「地藏」《電影「掃毒2天地對決」中古天樂所飾演的香港大毒梟》），夥同共犯林姓男子（33歲、住新北市，LINE暱稱「陳冠吸」）所組成之販毒集團。

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經查，鄭、林2人是國中同學關係，透過i-phone手機APP「facetime」及LINE對外與下游毒販聯繫，特地從台北租賃iRent共享汽車駕車前來中部地區販毒，經報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮，歷經數月蒐證掌握情資顯示，該集團隨時庫存大量安非他命，且為防止黑吃黑，隨身攜帶槍械防身。

經縝密佈署優勢警力，並偽裝成修馬路工人埋伏守候，趁2名毒販外出交易毒品時順利查緝到案，在林嫌身上查扣玩具手槍一把（林嫌稱交易時可壯膽）、手機2支及現金9萬6000元，另於鄭嫌隨身攜帶背包內查扣現金70萬7000元、安非他命2包（重271公克）及吸食器2支、電子磅秤、毒咖啡包198包及分裝袋1批等贓證物。

李嘉興指出，鄭、林2嫌異常狡猾，使用偽裝成寶特瓶之容器藏放毒品，寶特瓶經左搖右晃都沒有任何異狀，但其實毒品就藏在瓶中段，該寶特瓶容器可分解為3段，中段則包裝膜掩飾，撕開來可見上下層都是水，中間夾層則可放進約半公斤重毒品，手法相當高明，仍遭緝毒幹員細心查找發現暗藏玄機，全案經新北地檢署合併北部販毒事證後，近日起訴求處10年有期徒刑。

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警方查扣裝水寶特瓶藏毒。（警方提供）

警方喬裝修馬路工人，當街逮捕林嫌。（警方提供）

警方查扣大量毒品。（警方提供）

警方將毒販送辦。（警方提供）

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