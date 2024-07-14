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疲勞駕車撞死騎士有貓膩 警搗破竹聯幫毒品分裝場

警方將楊嫌（左3）、李嫌（左2）等6人移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將楊嫌（左3）、李嫌（左2）等6人移送台北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/07/14 11:47

〔記者陸運鋒／台北報導〕吳姓男子日前駕車行經台北市文山區時，疑因精神不濟撞死朱姓騎士，詢後依過失致死等罪嫌送辦，由於行車軌跡有可疑之處，檢警深入追查，並對吳男強制採尿，發現吳男事發前曾購買毒品吸食，而後鎖定竹聯幫青堂及明仁會共組毒品分裝場，逮捕楊姓主嫌等6人送辦。

文山一分局調查，34歲吳男在5月11日清晨6時許，駕車行經文山區木柵路一段時，撞上正在停等紅燈60歲朱姓騎士，朱送醫搶救宣告不治，而吳男酒測值為0，初步研判為疲勞駕駛，詢後依過失致死、毒品、公共危險等罪嫌送辦。

警方調閱監影像追查，發現吳男當天曾與特定人士接觸，但沒帶手機加上車內空空如也，有違常理，隨即報請檢察官對吳男強制採驗尿液，對毒品呈陽性反應，吳男才坦承在事故發生前，曾向吳姓藥頭購買K他命。

據悉，專案小組進行跟監蒐證，鎖定竹聯幫青堂楊姓成員及明仁會李姓成員等人，在木新路一段民宅暗藏毒品分裝場，並長期於雙北地區販賣，危害國人身體健康甚鉅。

據指出，警方於上週見時機成熟，兵分多路在木柵一帶發動搜索，拘提楊男及李男等6嫌到案，查扣犯罪所得9萬餘元、毒品原料卡西酮、封膜機、手機及毒品咖啡包29包等證物，警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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警方見時機成熟發動搜索，拘提楊男及李男等6嫌到案，查扣犯罪所得9萬餘元、毒品原料卡西酮等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方見時機成熟發動搜索，拘提楊男及李男等6嫌到案，查扣犯罪所得9萬餘元、毒品原料卡西酮等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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