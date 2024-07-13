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竹聯幫聯手天道盟搞「股票假投資」詐團 警掃蕩逮13人送辦

警方查扣3萬餘元、價值20多萬元金項鍊、警棍、手機、帳冊等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣3萬餘元、價值20多萬元金項鍊、警棍、手機、帳冊等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/13 15:25

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫明仁會成員「阿緯」林政緯涉嫌結合天道盟同心會，專替「股票假投資」詐團擔任提領贓款的車手，以及遂行洗錢，並吸收未成年、中輟生加入車手行列，短短3個月至少有10人受害，財損2000多萬元。北市警北投分局經長期蒐證，今天宣布偵破，逮林嫌等13人到案，依組織犯罪、詐欺、洗錢及毒品等罪嫌，移送檢方偵辦。

警方調查，去年底至今年3月間，「股票假投資」詐團話務機房以巧立名目臉書網頁吸引被害人，加入投資群組，再通知林嫌所屬的車手集團，派遣車手持假證件向被害人取款，取得的贓款，交付到天道盟同心會位於新北市板橋區的堂口，遂行轉帳等洗錢。

此外，林嫌還吸收未成年、中輟生加入旗下車手行列，期間有1名張姓少年因不願意被害人拿取受騙款項，還遭到集團成員恫嚇其人身安全，迫使就範。

警方是在接獲多名被害人報案後，經大數據及脈絡分析，鎖定林嫌為首的不法組織，上月中旬進行查緝，逮捕林等13人到案，其中有2名少年，共查扣3萬餘元、價值20多萬元金項鍊、西瓜刀、警棍、手機、帳冊及毒咖啡包、K他命等贓證物，移送新北地檢署偵辦。

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警方查扣毒咖啡包、K他命等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣毒咖啡包、K他命等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

警方將林政緯等13人送辦。（記者邱俊福翻攝）

警方將林政緯等13人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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