竹聯幫明仁會設局榨乾富二代 詐賭、強拍猥褻片、栽贓持毒壞事幹盡

竹聯幫明仁會板橋組長林男被警方逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/06 15:32

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫明仁會板橋組長30歲林姓男子，夥同幫眾拉攏1名富二代盧男，設局詐賭要他簽下3千萬元本票，盧男父母不願拿錢出來償還，林男竟強押被害人實施拘禁並強拍猥褻影片，另設局假冒警察、栽贓富二代持有毒品，逼其母拿5百萬元出來擺平，刑事警察局循線逮林男等8人，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

竹聯幫明仁會去年曾在中山區五星級酒店高調炫富舉辦春酒，並在酒店門口闊擺多輛豪車及旗袍辣妹，造成民眾對社會治安顧慮，警方開始大力掃蕩，經查，現場其中1輛停放的麥拉倫超跑，就是林男所有。

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據了解，被設局的富二代盧男家裡在中國經商，家境頗優，他經由當兵同袍認識林男，林男見有肥羊上門，先擺闊帶他到高檔招待所及高爾夫球場，彰顯經濟實力，後來經由假投資、詐賭等方式，逼迫盧男簽立3000萬元本票及借據，並指揮旗下成員對被害人實施拘禁並強拍猥褻影片，跟盧男父母要錢。

盧男父母不予理會，林男竟夥同幫中小弟，假冒警察設局上演警匪追逐、搜索等戲碼，設局栽贓盧男持有大量毒品，要脅盧男家人支付5百萬元，方可脫免刑責息事寧人。

盧男母親擔心兒子涉及刑案，前往銀行臨櫃領錢時，銀行行員發現有異，通報警方，整起事件才東窗事發，警方長期蒐證，上月進行兩波搜拘行動，除逮捕林男等8人，扣豪車5輛、現金、名表等證物，另針對林男位於北市大安區的餐酒館等幫派據點，進行餐酒館內食品、酒水來源及相關商業行為進行聯合稽查，現場因餐酒館違反建築法、菸害防制法等行政不法部分由台北市政府裁處罰鍰。

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去年明仁會春酒林男（光頭）開著麥拉倫超跑赴會。（記者姚岳宏翻攝）

警方查扣林男等人擁有的豪車。（記者姚岳宏翻攝）

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