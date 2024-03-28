南警威力掃蕩 連2波查緝竹聯幫仁堂明仁會

南市刑大2、3月配合全國掃黑專案，成果豐碩，其中鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會蔡姓男子，連續2波掃蕩，總計查緝20人到案。（記者王涵平翻攝）

2024/03/28 12:14

〔記者王涵平／台南報導〕南市刑大2、3月配合全國掃黑專案，成果豐碩，其中鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會蔡姓男子，連續2波掃蕩，總計查緝20人到案，依涉組織犯罪、毒品、傷害、妨害自由等罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，以蔡男為首的組織以新營、鹽水等地區為據點，並以網路博弈、重利借貸等行為獲取不法所得，如有不從則暴力相向，多名被害人因遭毆打、囚禁致心生畏懼而隱忍，警方歷時數月進行蒐證監控，3月11日第一波專案行動會同刑事警察局等單位查緝蔡姓主嫌等13人到案；3月20日第二波專案行動再度查緝蔡姓主嫌等7人到案，查扣幫派團體圖騰制服、瓦斯槍、棍棒、毒品、犯案手機、組織犯罪教戰守則、點鈔機等相關證物。

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南市刑大大隊長張文源表示，2月下旬起執行「第1次全國同步掃黑專案行動」共檢肅暴力討債、網路博奕、擄鴿恐嚇等暴力集團治平對象4人、成員25人到案外；3月間接續自辦「威力掃蕩、掃黑、肅槍專案行動」，再檢肅暴力討債集團治平對象3人、成員23人，合計26人到案。法院裁定羈押4人；查扣「長槍1枝（含彈匣2個及子彈37顆）及短槍1枝（含彈匣1個及子彈10顆）、現金新臺幣33萬2000元、自小客車1部、幫派團體圖騰制服、瓦斯空氣手槍2枝、手機23支、存摺9本、商業本票4本、被害人簽署之本票（總計新臺幣484萬元）、手銬2副、借款人資料34份、球棒2支、塑膠管1支、鐵棍4支、籌碼2組、撲克牌12副、天九牌5副、天九牌（紙）7副、討債用大聲公2部等證物；另威力掃蕩臨檢幫派犯罪組織圍事及經常活動處所共計115處。

南市刑大2、3月配合全國掃黑專案，成果豐碩，其中鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會蔡姓男子，連續2波掃蕩，總計查緝20人到案。（記者王涵平翻攝）

南市刑大2、3月配合全國掃黑專案，成果豐碩，其中鎖定竹聯幫仁堂明仁會台南分會蔡姓男子，連續2波掃蕩，總計查緝20人到案。（記者王涵平翻攝）

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