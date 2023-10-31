警淨化選前治安延續滅會令 掃蕩弘仁會暴力集團

竹聯幫弘仁會林姓首惡以恐嚇取財、詐欺為業，對想脫離幫眾者，竟帶到墓區毆打，騷擾，警方一舉瓦解犯罪集團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/31 17:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕警方持續對竹聯幫弘仁會下達滅會令，今年初獲報一名幫眾報案，指稱他想脫離幫會，竟多次被誘騙到山區毆打、恐嚇不得離會，被害人及家屬不堪毆打及心疼報案，新北市警三重分局經半年蒐證，瓦解弘仁會林明志為首的暴力犯罪集團，一併淨化選前治安，訊後依犯罪、恐嚇、恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

三重警方調查，37歲林明志為首的暴力犯罪集團，以詐欺、恐嚇取財維生，三重警方三月間獲得情資，掌握林嫌為首的竹聯幫弘仁會在三重一代恐嚇取財、詐欺，經半年跟監、蒐證，三重分局、新北市刑事警察大隊聯手出擊，緝獲主嫌林明志及成員王姓、吳姓、李姓共4嫌到案。

請繼續往下閱讀...

警方還查出，林嫌等人在警方下達滅會令後，見成員心意鬆動想脫離幫會，找出2名想脫離的幫眾，誘騙到山上墓區，再以夜審方式痛毆被害人，或得知被害人到KTV等場所取樂之際，便派員到該處恐嚇，或到住處騷擾，造成被害人及家人沉重心理壓力，讓被害人、家屬不堪其擾報警；三重警方詢後，30日將林嫌等4人依違反組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等移送新北地方檢察署偵辦。

三重警分局長張國哲表示，為使明年二合一選舉順遂，避免幫派暴力涉入選舉，在選前強力掃黑，以達淨化選前治安之目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法