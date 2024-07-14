遭遇槍擊後13個多小時 川普發聲：絕不讓邪惡得逞！

川普美東時間13日傍晚在造勢場合上遭遇槍擊未遂，右耳受傷。（美聯社）

2024/07/14 21:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）於美東時間13日傍晚在一場造勢場合上遭暗殺未遂，引發外界高度關注，各國元首及政要紛紛表達慰問。川普稍早透過其公司創建的社交平台「Truth Social」發聲感謝各界關心，並強調不會讓邪惡得逞。

美東時間13日傍晚6點11分（台灣時間14日清晨6點11分）左右，川普在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，導致右耳受傷，現場支持者則有1死2重傷。槍手為賓州20歲男子庫克斯（Thomas Crooks），當場遭擊斃。

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台灣時間14日晚間7點36分，川普透過「Truth Social」發文表示，「感謝大家昨天的關心和祈禱，上帝阻止了一場難以想像的事件發生。我們不會因此感到害怕，在面對邪惡時依舊保持我們的信仰和反抗的態度。我們祈禱傷者盡快康復，在心中銘記慘遭殺害的市民，並向其他受害者及其家屬給予我們的愛。」

「此時此刻，比以往任何時候都更加重要的是，我們要團結起來，展現我們身為美國人最真實的品格，保持壯大和堅定，不讓邪惡得逞。我真的愛我們的國家，也愛你們所有人，期待本週在威斯康辛州為我們偉大的國家發表演講。」

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