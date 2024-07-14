土耳其女子穿越積水道路突觸電倒地 路人救援也遭殃 雙雙喪命

一名女子觸電倒地後，路人見狀救援也遭觸電，最終雙雙身亡。（擷取自社群平台Ｘ）

2024/07/14 21:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊茲密爾（Izmir）發生一起觸電悲劇。當地近日遭受暴雨襲擊，導致路面積水嚴重，一名23歲的女子試圖穿越積水的街道時突然觸電倒地，一名44歲的男子見狀上前救援，也立刻觸電倒地，最終雙雙身亡。

綜合土耳其媒體報導，事件發生於12日，根據監控畫面顯示，兩人觸電瞬間便倒地不起，一些民眾試圖幫助兩人，但因恐懼而未能行動，也有人發現電流後警告其他人。醫療人員抵達後，對兩人進行了幾分鐘的心肺復甦術，但最終無力回天，兩人均在送往醫院後被宣告死亡。

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初步調查顯示，事故發生地點的井蓋附近發生電流洩漏。目前警方和電力公司已展開調查，釐清事件發生的主要原因。此外，五年前當地商人就曾投訴過該街道井蓋周圍存在電纜裸露的問題。

Sorumluların yargılanması için…



İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anlar… pic.twitter.com/yklunJJaah — Haber Aktif （@haberaktifcom） July 13, 2024

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